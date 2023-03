Jorge Bermúdez no se calló nada y le dio palo al Junior por eliminación en la Sudamericana; pone en duda el profesionalismo

Junior no logró superar la fase previa de la Copa Sudamericana, por lo que no clasificó a la fase de grupos. La prensa deportiva le ha dado ‘palo’ y criticó fuertemente la eliminación del cuadro barranquillero.

Luego de una temporada regular en 2022, en la cual Junior no ganó ningún título, quedándose en dos ocasiones eliminado en los cuadrangulares y siendo subcampeón de la Copa Colombia; el club se reforzó para competir este año por todo, en especial por acceder a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Arturo Reyes, entrenador del Junior de Barranquilla. - Foto: Dimayor

El formato actual obliga a los equipos colombianos a enfrentarse entre sí, por lo que el club del Atlántico quedó en la misma llave con el Deportes Tolima. El 9 de febrero, ambas escuadras se vieron las caras en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. El solitario gol de Junior Hernández le dio el triunfo a los ‘opitas’ y dejó con las manos vacías al ‘tiburón’.

Los dirigidos por Arturo Reyes formaron con: Sebastián Viera; Edwin Herrera, José Ortiz, Iván Scarpeta, Walmer Pacheco; Carlos Sierra, Jhon Vélez, Ómar Albornoz, Luis Sandoval; Carlos Bacca y Juan Fernando Quintero. Aunque el compromiso fue disputado, nada pudo hacer el club barranquillero para remontar el marcador.

Deportes Tolima eliminó al Junior de la fase previa de la Copa Sudamericana. - Foto: @JuniorClubSA @cdtolima Dimayor

La eliminación despertó una ola de críticas hacia el equipo, debido a que se esperaba más, tras el año regular que tuvieron en 2022. Además, el plantel que formó generaba confianza para que Junior compitiera en la gesta internacional. El hecho de contar con Juan Fernando Quintero en su plantel, un futbolista con experiencia en Sudamérica y Selección Colombia, le daba fortaleza al tiburón. Lo que estaba como una ilusión, se quedó en eso.

Por otro lado, Junior necesitaba la victoria para tener un respiro de la situación liguera. Con seis partidos jugados en la Liga BetPlay, tienen un saldo de seis puntos, representados por una victoria, tres empates y dos derrotas. Actualmente, se ubica en la casilla 16 a tres puntos del octavo lugar. Para este momento, también se esperaba que estuviese ubicado en posiciones más arriba.

En ese orden de ideas, las opiniones no se hicieron esperar y Jorge Bermúdez fue una de las personas que no se calló nada, expresando su punto de vista frente a la eliminación del Junior por medio de un video en su canal de YouTube, correspondiente al programa El parche del fútbol.

“Un fracaso más. Qué fea y mala costumbre”, arrancó diciendo Bermúdez al sostener que el partido que planteó el cuadro barranquillero fue ‘terrible’. Cuestionó que se crea que el problema sea el entrenador, en este caso, Arturo Reyes. El periodista recordó que han pasado varios técnicos, tanto colombianos como extranjeros, pero ninguno le ha cambiado la cara al Junior; entonces no siente que un nuevo estratega modifique el nivel de los futbolistas.

Juan Fernando Quintero, la máxima figura del Junior de Barranquilla. - Foto: AFP

Destacó el gol tempranero del Tolima, calificándolo de un buen esquema colectivo. Esto generó que el club ibaguereño se acomodara con el encuentro y complicando al rival. El primer tiempo culminó con la victoria parcial del ‘vinotinto y oro’, por lo que el cuadro barranquillero hizo cambios en el ataque.

Sin embargo, Bermúdez indicó que ni siquiera las entradas de Luis ‘Cariaco’ González, Didier Moreno o Vladimir Hernández le modificaron la cara al Junior, siendo lo mismo del primer tiempo; un encuentro dominado y cómodo para el Deportes Tolima. Nada pudo hacer el cuadro barranquillero para evitar la eliminación.

“Un equipo sin energía, sin rebeldía, sin juego, sin calidad individual, mucho menos colectiva”, criticó Bermúdez al Junior. Por otro lado, manifestó que el Tolima hizo lo necesario, teniendo la posibilidad de bajar el rigor del encuentro y dándole descanso a algunos titulares. “¿Es la solución sacar a Reyes? Si no hay profesionalismo, no va a haber nivel. Aquí ya no funciona nada”, sostuvo el periodista.

El domingo 12 de marzo a las 6:10 p. m. en el estadio de Metropolitano de Barranquilla, Junior recibirá al Envigado por la fecha 8 del campeonato colombiano. Buscará conseguir su segunda victoria y superar el trabajo amargo de la eliminación copera.