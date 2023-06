Jorge Luis Pinto aterriza a los hinchas del Cali sobre posibles refuerzos para la próxima temporada

Tras unas semanas de crisis profunda debido a sus problemas financieros, el Deportivo Cali poco a poco va viendo la luz de cara a lo que será el próximo semestre del campeonato colombiano. El pasado viernes 2 de junio, el club confirmó el pago de cuatro de seis quincenas que se les debían a los futbolistas. Asimismo, dejaron ver que Pinto seguirá como entrenador, eso sí, con un compromiso.

A la par de esta noticia, este lunes, el club confirmó la renovación de patrocinadores que les darán una mano importante en materia financiera para lo que viene, todo pensando en los pagos de su actual nómina y posibles fichajes que puedan hacer para conformar un plantel más competitivo.

Jorge Luis Pinto, técnico del Deportivo Cali. - Foto: Prensa Deportivo Cali

Ya con el tema económico de un mejor semblante, en Cali se empieza a hablar de la conformación de su nómina para la segunda liga del año. Este martes 13 de junio, el técnico Jorge Luis Pinto aterrizó los rumores y dio pistas de lo que quiere en su plantel.

“Nos gustaría traer jugadores que puedan reemplazar a Daniel Mantilla y a Kevin Velasco. Contar con los volantes creativos que hay acá. Es el mismo tema de los arqueros: sirven o no. Estamos mirando esa posición”.

“Mirando respecto a los trabajos que se iniciaron, hemos venido comenzado un poco tarde; las circunstancias ustedes las conocen muy bien con las dificultades económicas que había. Felizmente, se pudo llegar a un acercamiento, el club respondió en la parte económica y estamos en eso, proyectando lo que viene”, agregó.

El técnico Jorge Luis Pinto les pidió a los jugadores terminar de la mejor manera la Liga. Están a tres puntos del octavo lugar. - Foto: El País

En cuanto a salidas, el estratega aseguró que no habrá más y que trabaja con los juveniles y experimentados que se quedaron para sacar de la crisis al club. : “Lo que tengo en el plantel se mantiene. Salidas ya no hay más para nadie, a no ser que se presente una propuesta extraordinariamente buena, pero de la base del equipo no sale nadie”.

Finalmente, el tema de su continuidad fue consultado, y ahí no tuvo reparo en dar buenas noticias a los hinchas del Cali. “He sido claro y el miércoles habrá una rueda de prensa con el Comité Ejecutivo, vamos a presentar la idea de lo que se quiere, palabras de ellos y mías desde luego. Estamos comprometidos, nunca he dicho que no, lo que pasa es que las dificultades económicas afectan mucho el ánimo de los jugadores y yo que tengo que verlos a diario, pues no es fácil. Eso se lo expliqué a la junta directiva, dialogamos sobre la propuesta y mientras el equipo esté en la parte económica tranquilo, yo lo voy a estar”.

Imágenes de la victoria del Deportivo Cali 3-2 sobre Junior de Barranquilla, por la fecha 16 de la Liga I-2023. Foto: Raúl Palacios / El País - Foto: El País

Amistoso de pretemporada

Por supuesto, los ‘verdiblancos’ están obligados a sumar la mayor cantidad de puntos posibles, claramente con el objetivo de no pasar afugias de cara a la competición liguera. Eso sí, deben sumar minutos de juego ante un ‘parón’ largo que se les avecina, pues no están vivos en ninguna competición alterna en el panorama internacional.

Debido a esto, el club vallecaucano tendrá un cotejo de exhibición en el sur del continente, para ser más precisos en territorio chileno, donde recibirá al equipo más grande de dicho país y que comparte grupo con uno de los inquilinos del FPC.

Se trata del Colo Colo de Chile, club que anunció a través de sus redes sociales el partido de fogueo ante Deportivo Cali este fin de semana en condición de local. Dicho partido se jugará este domingo 18 de junio, a partir de las 3:00 p.m. (hora de Colombia) en el Monumental de Santiago de Chile, el fortín del club austral.