¿Juan Fernando Quintero regresará ante Millonarios? ‘Bolillo Gómez’ dio contundente respuesta

Durante las próximas semanas se estarán definiendo los ocho clasificados a las fases finales de la Liga BetPlay 2023-I. Millonarios y Águilas Doradas, con sus recientes victorias, parecen haber dado un paso adelante por los primeros cupos; sin embargo, en la fecha que se jugará este fin de semana deberán sellar el tiquete a la siguiente instancia.

Otros equipos como Junior de Barranquilla, Atlético Nacional, Santa Fe o Medellín, aún no tienen definido nada y les será obligatorio sumar de a tres de aquí en adelante. Para los tiburones, en especial, serán fechas clave porque han pasado del infierno a cielo, luego de la llegada de ‘Bolillo’ Gómez, que recuperó el equipo.

Junior de Barranquilla, de 'Bolillo' Gómez, alcanzó el sexto triunfo de la temporada. - Foto: Twiiter: @JuniorClubSA

Actualmente, ya son novenos cuando en algún momento fueron veinte, tienen 21 puntos y en el calendario sus rivales son todos de peso; sin embargo, fijando su meta más inmediata este domingo (30 de abril) tendrán que recibir a Millonarios, que puede tener una nómina mixta por la gran carga de partidos que lleva.

Aunque los tiburones vienen en alza, la mayoría de su plantilla está en óptimas condiciones y se ha visto el trabajo del nuevo cuerpo técnico, aún no hay luz verde para el regreso de su gran figura, Juan Fernando Quintero, que no juega desde hace más de un mes y tampoco se ha estrenado bajo las órdenes de Gómez.

Este viernes, en el arribo de la delegación a Barranquilla tras el partido con el Deportivo Cali, el entrenador fue abordado por los medios de comunicación, quienes le preguntaron por la actualidad del ‘10′, a lo que él contestó de manera contundente: “Desafortunadamente ‘Juanfer’ no va a poder estar ante Millonarios”.

Además, señaló que no es su intención acelerar los procesos y esperarán el tiempo necesario: “Tuvo una lesión complicada y esperemos que cuando esté bien podrá estar con nosotros. Nunca se ha hablado de que va a estar en un juego o en otro. Él está haciendo todo lo posible, es muy profesional, es un ‘crack’ en todos los sentidos y esperemos que se recupere”.

Quintero entrena a la espera de recibir el alta médica. - Foto: Oficial @juniorclubsa

A la par de esta información, el mismo Juan Fernando Quintero ha venido compartiendo con sus seguidores cómo viene el proceso para su regreso. En las últimas horas, alegró a los fanáticos tras poner una historia en su cuenta de Instagram mientras entrenaba y donde agregó un “95 %”, dando a entender que ese es el porcentaje en que va su rehabilitación.

Junior de seguro quiere tenerte al volante, pero habrá entonces que esperar un poco más para verle de vuelta. Otra de las novedades importantes de los rojiblancos de cara al juego con los azules es que Sebastián Viera seguirá estando fuera del arco por disposición del cuerpo técnico: “Va a seguir tapando Jefferson Martínez”, dijo el estratega.

En la última salida de Junior ante Cali, lo ojos se posaron en si iba a haber o no saludo entre Gómez y Pinto. Según la transmisión oficial el nortesantandereano le negó el saludo a su colega. Ante esa situación, el estratega de Junior fue consultado y dijo: “No pasa nada, no le paren bolas a eso. Yo no hablo de temas del árbitro. Fue un buen partido, fue duro para los dos”.

Para finalizar, ‘Bolillo’ rescató lo hecho por los suyos en Palmaseca a pesar de la caída por 3-2. Esperanzado en sumar ante Millonarios, lanzó un mensaje que aviva las ilusiones de la afición por clasificar: “El equipo quedó entero, fuerte, berracos por el resultado, pero estamos enteros, fuertes y con ganas de lograr los tres puntos el domingo”.