Deportes

Juan Fernando Quintero retumba en Argentina con obra maestra: vea el golazo desde la tribuna y con sonido ambiente

Regresó la zurda mágica de Juan Fernando Quintero. Obra maestra con River Plate ante Gimnasia que fue captada desde la tribuna y con sonido ambiente.

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

29 de enero de 2026, 2:03 a. m.
Juan Fernando Quintero celebra el gol contra Gimnasia.
Juan Fernando Quintero celebra el gol contra Gimnasia. Foto: Getty Images / Pantallazo X

Juan Fernando Quintero reapareció con un golazo en el fútbol argentino para el triunfo de River Plate ante Gimnasia por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026. Un 2-0 en el Más Monumental fue más que suficiente para sumar otros tres puntos y dejar a Juanfer como la estrella de la noche.

Apenas cuando iban 10 minutos de partido, Manuel Panaro se fue expulsado y se condicionó el partido para Gimnasia, mientras que para River Plate se aumentaron las opciones de victoria. Con Juan Fernando Quintero en la cancha, vio oportunidades de ser la figura en el Más Monumental y pudo consumar un espectacular doblete con un golazo de por medio.

Hubo más expulsiones durante los 90 minutos. Jorge De Asís vio la roja al final del partido y Matías Viña fue insólitamente expulsado, dejando con 10 a River Plate. Juan Fernando Quintero abrió el marcador con espectacular gol, ratificando que la zurda mágica está de vuelta en plena recta final del Mundial 2026.

Hubo un tiro libre en todo el frente hacia el arco y cerca del área ideal para Juan Fernando Quintero. El volante colombiano pidió la pelota de inmediato, tomó un poco de distancia, se perfiló y mandó el envenenado efecto que hizo imposible el esfuerzo del arquero rival. 1-0 parcial y el club ‘Millonario’ daba un gran paso hacia la victoria.

Juan Fernando Quintero, la figura de River: Golazo desde la tribuna

“Muy contento, felicitar al grupo. Creo que hicimos un gran partido. Lo más importante es que el equipo ganó; este es un juego colectivo. Siempre trato de hacer las cosas bien, más allá de lo que es la cinta. En el último semestre no estaba al 100% y la pretemporada es la gasolina para lo que se viene”, dijo Juanfer Quintero, que marcó el segundo al final del juego para la victoria 2-0.

En medio del gol que hace revuelo en las redes sociales, salió una toma desde la tribuna y con sonido ambiente, donde se ve a Juan Fernando Quintero acomodando la pelota y soltando la zurda para un golazo que ya es viral en las redes sociales. Se ve desde otro ángulo y la locura de los hinchas.

De esta manera, River ya suma seis puntos y es líder parcial del Apertura y empata en lo más alto con Independiente Rivadavia. La próxima cita de Juanfer y el club ‘millonario’ es el domingo 1 de febrero contra Rosario Central.

