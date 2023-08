Juan Fernando Quintero vuelve a ilusionar a los hinchas de Junior con su regreso

Quintero no tuvo su mejor despedida del Junior, pues en su momento aseguró que tuvo diferencias con el DT, ‘Bolillo’ Gómez y que no encajaba en su esquema. “El entrenador me planteó su proyecto y me dijo como iba a encajar en el juego de él. La verdad que me motivo y aquí estoy muy contento”, dijo en su momento.