Jugador confiesa públicamente haber sufrido cuando le tocó marcar a Luis Díaz: “Surrealista”

Lo cierto es que los reds no se cambian por nadie al ver el desarrollo que Díaz ha tenido bajo las órdenes de Arne Slot. Aunque había dudas de lo que iba a pasar tras su separación de Jürgen Klopp, el resultado ha sido un sistema de juego en el que se siente mucho más cómodo para atacar a los defensas rivales.

Esa sensación de crecimiento no solo la tiene el de Barrancas, sino también sus compañeros y quienes han compartido de cerca en los entrenamientos.

Luis Díaz se rehúsa a la salida de Mohamed Salah. | Foto: PA Images via Getty Images

“Nunca había entrenado realmente con el primer equipo hasta que regresé de Barrow. Fue un momento surrealista. Entrenar con Salah y compañía no es algo que se pueda tomar a la ligera después de un año en la League Two. Hice mi primera semana con la sub-21 en la pretemporada, luego hablé con el director de la Academia (Alex Inglethorpe) y dijo que quizá tengas una oportunidad con el primer equipo”, comentó en Liverpool Echo .

“¿Quién fue el oponente más difícil en el entrenamiento? ¡Para ser justos, la mayoría, si soy honesto!”, aceptó. “La calidad en el primer equipo es realmente escandalosa, ¿no? Entrenas contra Luis Díaz, Fabio Carvalho todavía estaba allí, esos jugadores jugaban por la izquierda y corren hacia ti en los entrenamientos... me gustaría ver, pero piensas: ¡Dios, esta va a ser una sesión difícil!”, apuntó Stephenson.

Luis Díaz entró al 'top' 25 de los jugadores más caros en la actualidad en Europa. | Foto: Liverpool FC via Getty Images

Su posición inicial era la de mediocampista, pero fue mutando a lateral con el paso de los meses. “Todos en el Liverpool pensaban que lo mejor sería que me cedieran como mediocampista y Barrow me vio como tal. Luego, aproximadamente tres semanas después del inicio, ambos laterales derechos se lesionaron y el entrenador dijo: ‘mira, te he visto jugar como lateral derecho antes, ¿te apetece?’ Y terminé jugando allí, tuve algunos buenos partidos y partí de ahí”, agregó.