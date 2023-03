Los jugadores coincidieron en la gala The Best de la Fifa

Jugador de la Selección Australia no oculta su felicidad porque Casemiro lo reconoció

La gala The Best sigue siendo noticia en el mundo. No sólo por los galardones máximos que obtuvieron Alexia Putellas, Lionel Messi como los máximos premiados, la mejor arquera a Mary Earps (Inglaterra/Manchester United WFC), el guardameta más destacado a Emiliano Martínez (Argentina/Aston Villa FC), el entrenador del femenino a Sarina Wiegman (selección de Inglaterra), el técnico del masculino a Lionel Scaloni (selección de Argentina), el puskás a Marcin Oleksy (Polonia/Warta Poznań), el premio fair play a Luka Lochoshvili (Georgia/Wolfsberger AC/U.S. Cremonese) y la mejor afición a la hinchada argentina, sino también por las curiosidades.

Jackson Irvine, jugador de Australia que fue titular contra Francia, Túnez, Dinamarca y Argentina en el mundial de Qatara 2022. Más que sus actuaciones como mediocampista, su voz tuvo peso porque habló sobre la vulneración de los derechos humanos en la Copa del Mundo.

El jugador del FC St. Pauli de la 2. Bundesliga estuvo presente en el evento en París y se hizo viral un vídeo en el que se está tomando una foto con Casemiro en el Manchester United.

Tras obtener la fotografía, el mediocampista brasileño le pregunta “¿tú juega en Australia, verdad?”, emocionado Irvine responde “sí, amigo”. El ex Real Madrid se va mientras le dice “yo sé (que juegas en Australia). Te conozco”.

Jackson no lo podía creer y apenas Casemiro salió de la sala donde coincidieron, hizo el gesto de desmayo y sonrió.

“Estoy sudando”, dijo el australino sin esconder su emoción y mostrando los nervios que tenía.

Los presentes en el momento no ocultaron su alegría y se emocionaron tanto como el australiano.

La reacción de un jugador australiano al ver que Casemiro lo reconoció - Foto: @giraltpablo

El encuentro de Casemiro🇧🇷 con Jackson Irvine🇦🇺, jugador de la Selección de Australia.



Atentos a la reacción del australiano cuando el hombre de Manchester United lo reconoce 😂pic.twitter.com/Y7hDh0j4tx — Pablo Giralt (@giraltpablo) March 6, 2023

Premios The Best: ¿quién tiene más premios, Messi o Cristiano Ronaldo?

Por su relevancia militando en el PSG, al que arribó en 2022, pero sobre todo por guiar a la selección de Argentina al tercer título mundial de su historia, parece que todo está dado para que Messi sea elegido como el jugador de 2022 en los premios que entrega la Fifa.

Messi se convirtió con el galardón de 2023 en el jugador con más premios The Best desde su creación, en 2016, luego de que la Fifa y la revista France Football dividieran cobijas y dejaran de entregar el Balón de Oro de manera conjunta. El lugar es compartido con Cristiano Ronaldo y el polaco Robert Lewandowski.

Cristiano Ronaldo obtuvo el galardón en las primeras ediciones de The Best. En 2016 fue pieza clave en el Real Madrid, que esa temporada levantó la Champions League, y la Eurocopa, competencias en las que obtuvo la Bota de Oro y la Bota de plata, respectivamente.

Messi, entretanto, se quedó con el título de la edición 2019, año en el que el FC Barcelona se quedó con el título de LaLiga, en la que se consagró goleador durante la campaña.

En 2017, de nuevo ganó la Champions con la Casa Blanca y, además, se quedó con el título de LaLiga.

Cuando se trata del Balón de Oro, quien lleva la delantera es Lionel Messi, con siete estatuillas, la más reciente en 2021, seguido de Cristiano Ronaldo, con cinco de ellas.

En la más reciente premiación, quien se coronó como el mejor jugador, para la revista France Football, fue Karim Benzema