Jugador es acusado de manosear a la mascota del equipo rival; video armó escándalo

Según la denuncia que reveló el diario as , Mallo, primero en la fila entre los jugadores del Celta de Vigo, se sobrepasó con una mujer que personificaba a “una periquita”, tradicional mascota del conjunto catalán.

Al ex capitán del Celta, Hugo Mallo, se le investiga por la presunta comisión de un delito de abuso sexual a la mascota del Español (sí a la mascota) por esto. Está España para resetear y repartir de nuevo las cartas. pic.twitter.com/NeDhxgjSKb

El diario as añadió a su información que el jugador declaró ante el tribunal que las imágenes de televisión del incidente muestran que no hizo nada malo. El tribunal decidió que las imágenes bastaban para ir un juicio que se realizaría en julio.

Su agente lo defiende

“Dicha resolución fue recurrida por ambas partes, la denunciante porque sí creía que se acreditaban los hechos descritos en la denuncia y nosotros al entender que no sólo no quedaban acreditados sino que se podía asegurar que no se habían producido”, añadió.