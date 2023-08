Jugadora trans denuncia veto en un torneo de baloncesto e interpondrá una tutela: “es un delito”

Mientras tanto, en Colombia, en un nivel de competición que no ostenta estatus profesional, Deysi Olarte, una mujer trans, aficionada al baloncesto y consultora en temas de equidad, género y diversidad, enfrentó lo que describe como un episodio de discriminación debido a su identidad de género.

“Yo le dije que era un delito que se me excluyera así porque era un acto de discriminación y eso está tipificado en la ley, que si no me dejan jugar están violando mis derechos”, indicó Deisy en entrevista con El Tiempo.