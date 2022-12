“Jugué contra él, no cambió mi vida”: jugador de Francia le bajó la caña a Messi antes de la final de Qatar 2022

Se terminó la espera: este domingo 18 de diciembre se conocerá al campeón del Mundial de Qatar 2022, campeonato que inició el pasado 20 de noviembre y que enfrentará en la final a Argentina y Francia. Estas dos selecciones buscan alzar el trofeo por tercera vez en la historia en un partido inédito por el título.

Aunque ya se enfrentaron en los Mundiales de Uruguay 1930, Argentina 78 y Rusia 2018, ahora se verán las caras en una final. Los dos primeros juegos en Copas del Mundo fueron ganados por la albiceleste, los cuales fueron en fases de grupos, mientras que en el pasado torneo se midieron en los octavos de final y el vencedor fue el seleccionado galo, que terminó siendo campeón.

Horas antes de disputar la final en Lusail, la selección de Francia ofreció una rueda de prensa con algunos de sus jugadores, entre los que estaban Randal Kolo Muani. En sus declaraciones, el delantero del Eintracht Frankfurt de Alemania habló sobre la figura de Lionel Messi, a quien enfrentó cuando jugaba en el Nantes de Francia.

“Ya jugué contra él cuando estaba en el Nantes, no cambió demasiado mi vida”, aseguró el atacante de 24 años de edad. Además, expresó que no cree que su vida “vaya a cambiar ahora” en el partido de la Copa del Mundo.

Eso sí, Kolo Muani, que marcó el segundo gol de Francia en la semifinal contra Marruecos, indicó que el 10 argentino es “un gran jugador”.

Sobre su presencia en el Mundial de Qatar 2022 y su gol, dijo que cuando era niño “soñaba con hacerlo”. “Ahora siento un gran orgullo por mí, pero también por mi familia, por el pueblo”.

Aunque no es titular y hace parte de las alternativas de Didier Deschamps, espera “poder jugar en la final” y si es tenido en cuenta estará “preparado” para entrar al campo de juego.

El otro jugador que asistió a la rueda de prensa fue Ousmane Dembélé, quien fue campeón en Rusia 2018 en el segundo título de Francia en la Copa del Mundo. Él también habló sobre Messi y expresó que fue muy importante en su carrera cuando compartieron equipo en el Barcelona.

“Pasé cuatro años geniales con él en el Barcelona. Es un jugador excepcional, uno de los jugadores que me hizo amar al Barça junto a Andrés Iniesta. Estoy muy feliz de haber compartido con él. Llegué a Barcelona con 20 años y me dijo que me calmara con los regates, que estuviera más tranquilo”, explicó.

La final de la Copa del Mundo, que disputarán Argentina y Francia, está programada para este domingo a las 10:00 a.m. (hora colombiana) en el Estadio Lusail. Antes de conocer al campeón del mundo, el sábado Croacia y Marruecos se verán las caras a la misma hora en el partido para definir al tercer y cuarto puesto del certamen mundialista.

Estos partidos, los últimos de Qatar 2022, se podrán ver en vivo a través de DirecTV Sports y toda la información la encontrará en Semana.com.