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Junior deja en vilo al Bucaramanga y mueve los ocho: partido clave en Liga BetPlay

Junior se mete en la pelea por la parte alta de la tabla. Bucaramanga, en contraste, no logra entrar aún en el Grupo de los Ocho.

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Redacción Deportes
24 de marzo de 2026, 8:07 p. m.
Junior de Barranquilla celebrando su triunfo sobre Atlético Bucaramanga.
Junior de Barranquilla celebrando su triunfo sobre Atlético Bucaramanga. Foto: Colprensa - Jairo Cassiani.

Junior de Barranquilla venció por 2-0 al Atlético Bucaramanga, este martes 24 de marzo, por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-1. Los goles del elenco tiburón llegaron gracias a Jannenson Sarmiento (43′) y Teófilo Gutiérrez (47′).

Partido entre Junior de Barranquilla y Atlético Bucaramanga por la fecha 13 de la Liga BetPlay.
Partido entre Junior de Barranquilla y Atlético Bucaramanga por la fecha 13 de la Liga BetPlay. Foto: Colprensa - Jairo Cassiani.

El compromiso se desarrolló en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla, y causó alegría en los hinchas de Junior que fueron a presenciar el encuentro. Así las cosas, el actual campeón de Colombia mueve los ocho y regresa a la pelea por las semifinales.

Caso contrario para Atlético Bucaramanga, que con esta derrota llega a tres fechas sin ganar y no está en el Grupo de los Ocho clasificados parciales a las semifinales de la Liga BetPlay 2026-1, que dejará al campeón de mitad de año.

Teófilo Gutiérrez, uno de los anotadores a favor de Junior de Barranquilla contra Bucaramanga.
Teófilo Gutiérrez, uno de los anotadores a favor de Junior de Barranquilla contra Bucaramanga. Foto: Colprensa - Jairo Cassiani.

Tabla de posiciones en Liga BetPlay tras el Junior vs. Bucaramanga

El líder sigue siendo Atlético Nacional con 27 puntos en 12 juegos. Segundo asoma Deportivo Pasto con 24 unidades, y el top tres lo cierra parcialmente Once Caldas con 23. La noticia para Junior está en que asoma cuarto con 22 puntos en 13 juegos.

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Internacional de Bogotá, Millonarios, América de Cali y Deportes Tolima completan el Grupo de los Ocho. Bucaramanga es noveno con 19 y está a tan solo una unidad del grupo de clasificados; además de tener un juego menos que los mencionados.

Los coleros siguen siendo Deportivo Pereira (20), Boyacá Chicó (19) y Cúcuta Deportivo (18), que no tienen asomos de mejoría y el panorama se les oscurece en el arranque de esta recta final del todos contra todos en la Liga BetPlay.

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Resultados en lo que va de la fecha 13 de la Liga BetPlay

Sábado, 21 de marzo de 2026

  • Once Caldas 1 - 4 Millonarios
  • Atlético Nacional 3 - 0 Internacional de Bogotá

Domingo, 22 de marzo de 2026

  • Alianza FC 1 - 0 Deportivo Cali

Lunes, 23 de marzo de 2026

  • Boyacá Chicó 1 - 1 Deportes Tolima
  • Independiente Santa Fe 2 - 1 Deportivo Independiente Medellín
  • Jaguares 1 - 1 Águilas Doradas

Martes, 24 de marzo de 2026

  • Deportivo Pereira 2 - 2 Cúcuta Deportivo
  • Junior de Barranquilla 2 - 0 Atlético Bucaramanga

Partidos que faltan por jugar en la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-l

Martes, 24 de marzo de 2026

  • 8:00 p.m. Fortaleza vs. Deportivo Pasto

Miércoles, 25 de marzo de 2026

  • 8:00 p.m. América de Cali vs. Llaneros