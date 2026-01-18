Junior vs. Tolima, el plato fuerte de la Liga BetPlay para este domingo, 18 de enero; Santa Fe y Cali también tendrán acción

La Liga BetPlay sigue adelante este domingo, 18 de enero, con partidos que se disputarán desde las 2 de la tarde y en los que verán acción los dos últimos campeones del fútbol colombiano.

Independiente Medellín fue el mejor del todos contra todos en el clausura 2025.

Deportivo Pasto vs. Medellín: 2:00 p. m.

Los primeros en ver acción serán Deportivo Pasto e Independiente Medellín en el estadio Libertad de la capital nariñense.

El cuadro local llega con la necesidad de sumar puntos para dejar atrás la pésima campaña de 2025, la cual podría terminar por complicarlo en la tabla del descenso.

Por su parte, Medellín buscará comenzar con pie derecho para encaminarse hacia una buena temporada, teniendo en cuenta que en el campeonato anterior fue el mejor en el todos contra todos, pero se desinfló en los cuadrangulares.

Jaguares vs. Deportivo Cali: 4:10 p. m.

El segundo turno será para Jaguares y Deportivo Cali, equipos que saltarán al terreno de juego a las 4:10 de la tarde en Montería.

El reto de este campeonato es para el cuadro azucarero, el cual ha comenzado a ver sobre sus hombros el temido fantasma del descenso, y lo hecho en el campeonato pasado no le alcanzó para liberarse de la presión que significaría perder la categoría.

El técnico Alberto Gamero, en compañía de algunas de las nuevas contrataciones del club para este nuevo semestre.

Junior vs. Tolima: 6:20 p. m.

El actual campeón, Junior de Barranquilla, se medirá a Tolima en uno de los duelos más llamativos de la jornada, pues se espera que Luis Fernando Muriel, flamante contratación del cuadro tiburón, aparezca sobre el terreno de juego.

Otro de los datos llamativos de este partido es que se revalidará la última final del fútbol colombiano, la cual ganó de forma holgada con un marcador global 4-0.

Cabe señalar que la temporada para Junior comenzó el jueves con el empate a un gol, en Barranquilla, cuando se midió a Santa Fe por el duelo de ida de la Superliga.

Santa Fe vs. Águilas Doradas: 8:30 p. m.

El otro finalista de la Superliga, Santa Fe, será anfitrión de Águilas Doradas en un duelo que cerrará la jornada dominical sobre las 8:30 de la noche.

Hugo Rodallega en el clásico donde Santa Fe eliminó a Millonarios en 2025-l.

Santa Fe disputará a mitad de semana el partido de vuelta de la Superliga, por lo que podría presentar una nómina alterna, teniendo en cuenta que hasta ahora comienza el campeonato y que habrá un título en disputa en pocos días.

La jornada terminará el próximo lunes, 19 de enero, con el partido entre el Cúcuta Deportivo, equipo que se recuperó la categoría, y el Once Caldas, cuadro que seguirá contando con los servicios del inagotable Dayro Moreno.