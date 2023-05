Kevin Dawson reveló los difíciles meses que vivió en Deportivo Cali: “Era feo ver compañeros que no tenían plata para comer”

Kevin Dawson, el guardameta uruguayo que renunció al Deportivo Cali antes de que se jugara la última jornada de la Liga BetPlay, contó en conversación con la prensa de su país cómo fueron los cinco meses en que militó en el conjunto azucarero y brindó detalles de las necesidades que pasó junto a sus compañeros por la falta de pagos.

El portero, que en algunos partidos no brilló como se esperaba, aseguró en Punto Penal la dura situación económica lejos de su tierra.

“En 5 meses cobré un mes y medio. Así sería caótica la situación económica que pedí pasajes para mi familia y me dijeron que no tenían saldo en la tarjeta para poder pagarlos”, contó.

Pero esa no fue la única promesa que el club le incumplió, hubo otros acuerdos contractuales a los que le faltaron, razón por la que Dawson prefirió dar su paso al costado.

“Deportivo Cali no me cumplió con el auto, con el alquiler ni con los pasajes. Nos decían que nos pagaban y después no atendían el teléfono. Me trataban de mercenario cuando en estos meses que jugué ahí perdí plata”, dijo.

Su situación, sin embargo, no era la única angustiante. Hubo quienes de verdad contaban con las quincenas que hoy les adeuda el Deportivo Cali.

“Era feo ver compañeros que no tenían plata para comer”, comentó sin tapujos el charrúa.

Ahora bien, hubo otro tema por el que salió, preocupado, por la puerta de atrás del club: las amenazas de un sector de la hinchada.

“Estaba en mi casa y me llama un compañero. Era abril y nos dice que le cayó alguien cercano a la hinchada y que nos cuidemos porque tenían preparado un atentado contra nosotros. Que saben dónde vivimos, saben las placas de los carros. Llamé a la gente del club y les dije que no iba a salir de mi casa, llevaba a mi hija más grande al colegio en las mañanas”, relató.

“La persona que nos avisa coordina una reunión con la hinchada y yo fui porque me tenían entre ceja y ceja. La charla fue muy cordial, nos explicaron que estaban nerviosos por la situación y el descenso. El club decía que estaban al día con los pagos y esa no era la verdad, les explicamos que no era así y ahí fue la gota que derramó el vaso, termino el torneo y me voy”, agregó.

Kevin Velasco, otro jugador del Deportivo Cali que se va

Aunque Deportivo Cali recompuso su andar al final de la Liga BetPlay, alejándose de las posiciones de descenso, el panorama continúa sin ser el mejor. Este 21 de mayo, el club oficializó la salida de quizá el mejor jugador durante el semestre, Kevin Velasco.

“Tras sostener varias reuniones, se ha llegado a un principio de acuerdo con el Club Puebla de México para la transferencia del jugador Kevin Andrés Velasco Bonilla”, escribió el club en un comunicado difundido en sus redes sociales.

El club azucarero, al que no solo lo aquejaron la falta de resultados futbolísticos, sino una difícil situación financiera, expresó su agradecimiento a Velasco, una de las piezas claves en la décima estrella, conseguida en diciembre de 2021 bajo la batuta de Rafael Dudamel.

“Desde la asociación Deportivo Cali expresamos nuestro más profundo agradecimiento y cariño al canterano, campeón en 2021 y uno de los grandes talentos formados en nuestra cantera. Le deseamos muchos nuevos éxitos en esta nueva etapa de su carrera como profesional desde esta, que siempre será su casa”, se lee en la misiva.

De acuerdo con Carlos Arturo Petiso Arango, periodista que de cerca cubre el día tras día del Deportivo Cali, Velasco arribará al balompié mexicano en condición de préstamo, aunque de completar un número de partidos en el club, se deberá hacer obligatoria la opción de compra.