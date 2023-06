La advertencia de Daniel Cataño a Nacional por la final de Liga, ¿revancha por su pasado en el Tolima?

La finalísima de la Liga BetPlay 2023-1, entre Atlético Nacional y Millonarios, ya está a punto de tocar la puerta y de estremecer a todos los simpatizantes del balompié nacional. El Atanasio Girardot será el escenario en donde ambas escuadras pretenderán sacarse alguna ventaja de cara al sábado 24, día en que se cerrará la llave frente a una multitud de hinchas ‘embajadores’ en Bogotá.

Sin duda, ambos elencos se destacan por tener jugadores de gran jerarquía y valor en el plantel, quienes han tenido experiencias pasadas en finales. Algunos han tenido un historial muy positivo en materia de títulos, mientras que otros no han corrido con la misma suerte y ven este final como una gran oportunidad para dejar huella en sus instituciones.

Así es el caso de Daniel Cataño, el volante ofensivo a servicio de Millonarios y quien ha deslumbrado en varios partidos a lo largo del semestre. Dicen que el ‘10′ buscará sacarse la espinita de la final liguera de 2022 en el primer semestre, cuando vestía los colores del Deportes Tolima. Su equipo cayó 4-3 en el marcador global de la serie cumbre ante Atlético Nacional, que ganó su estrella 17.

El jugador antioqueño no es gratamente recordado por los hinchas del Tolima, pues desperdició una pena máxima y fue expulsado posteriormente, en una de las oportunidades que pudieron derivar en otra estrella más para el ‘vinotinto y oro’. Luego de esa final, se dio su desvinculación del club y el posterior fichaje a Millonarios.

Además, cabe recordar que en un Tolima-Millonarios el primer semestre de 2023, recibió una agresión a la espalda de un invasor al terreno de juego en el Estadio Manuel Murillo Toro. Ese fue el lamentable ‘encontronazo’ con Alejandro Montenegro, quien desató la polémica en redes sociales.

¿Daniel Cataño piensa que es revancha esta final ante Nacional?

Respecto a eso, el volante se manifestó a través de una entrevista con ‘El Alargue’ de Caracol Radio, quiso pasar la página de esos episodios complejos en su trayectoria y no consideró esta final como una revancha.

“Lo que pasó en Ibagué ya quedó en el pasado y me he refugiado en Dios. Son cosas que le sirven a uno para aprender, para forjar el carácter, he visto la mano de Dios en medio de todo lo que hago y he visto también su respaldo, llegué a un equipo como Millonarios, creo que he hecho una buena campaña, le he dado la mano al equipo, he tratado de estar ahí, la posibilidad de ir a la Selección Colombia”, expresó Cataño al respecto.

Además, dejó claro de que va a jugar su final y “disfrutarla”, sin pensar en lo que haya ocurrido antes. Él siente que su equipo se lo merece y, además, es su gran anhelo personal porque sí percibió que se le había escapado el año pasado.

“La quiero ganar, no solo como revancha, sino porque siempre la he querido ganar, porque siento que se me escapó hace un año, porque ahora estoy en un buen momento en un equipo con mucha historia y tradición como es Millonarios (...) Nosotros vamos a salir a luchar, disfrutar esta final y tratar de darle una alegría a esta hinchada que se lo merece”, complementó el volante ofensivo.

Eso sí, ya ha ganado un título de Liga en su palmarés. Lo hizo justamente a servicio del Deportes Tolima en el 2021, derrotando en su momento a Millonarios; justamente en el ‘pijao’ militaba al lado de Álvaro Montero, actual golero de Millonarios.

Entre otros títulos, obtuvo el del Torneo de Segunda División en 2015 con el Atlético Bucaramanga, además de una Superliga con el Tolima en 2022 y la reciente Copa BetPlay para Millonarios, ese mismo año, en la que derrotaron al Junior en dicha final.