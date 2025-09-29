La clave de los Dodgers para repetir el título de la Serie Mundial: inician los ‘playoffs’

Los Ángeles Dodgers arrancan los playoffs de las Grandes Ligas con la ambición de ser los primeros en revalidar el título en un cuarto de siglo, liderados por un Shohei Ohtani listo para su primera postemporada como doble amenaza.

The @Dodgers are NL West CHAMPIONS for the 12th time in the last 13 years! #CLINCHED pic.twitter.com/gSRZTiDCGP — MLB (@MLB) September 25, 2025

Desde el próximo martes 30 de septiembre, la franquicia californiana hospedará en el Dodger Stadium la ronda de comodines, al mejor de tres partidos, frente a Cincinnati Reds de la joya dominicana Elly de la Cruz.

Dodgers ganó la división Oeste de la Liga Nacional, pero su balance de 93 victorias y 69 derrotas, el tercero en la conferencia, quedó muy lejos de las expectativas de principios de curso.

Los angelinos habían reforzado aún más el plantel que arrolló a New York Yankees en la Serie Mundial del 2024 y partían como favoritos indiscutibles a una segunda corona consecutiva.

El apoyo desde el montículo:

La temporada, sin embargo, transcurrió de forma muy distinta pese a que el astro japonés Ohtani volvió a jugar a nivel de MVP (Jugador Más Valioso) y su compatriota Yoshinobu Yamamoto dio un salto adelante en la batería de lanzadores.

La franquicia evitó un desastre como el del eliminado New York Mets, otro de los superequipos de Las Mayores, pero se presentarán a los playoffs sin liderar las apuestas, que confían más en las posibilidades de Philadelphia Phillies.

Heridos en su orgullo, los vigentes campeones finalizaron la temporada regular en buena forma, con ocho victorias en sus últimas 10 apariciones.

Esa racha incluyó una barrida en la última serie de tres juegos ante Seattle Mariners, quizás el equipo con más potencia de fuego al contar con Cal Raleigh, líder en jonrones del año (60), y otros cañoneros como el venezolano Eugenio Suárez y el dominicano Julio Rodríguez.

Mookie Betts y Freddie Freeman, las otras piezas del Big 3 de los Dodgers, han estado menos encendidos este año, pero los angelinos siguen contando con la carta del talento único de Shohei Ohtani, de 31 años.

Un año de récord

El japonés, probable ganador de su cuarto premio MVP, tiene por primera vez la oportunidad de combinar sus habilidades de bateador y de lanzador en unos playoffs.

El año pasado, en la primera postemporada de su carrera, Ohtani no se subió al montículo para prevenir una recaída de su lesión de codo.

A lo largo de este año ha ido subiendo al montículo, con resultados sobresalientes, a la vez que ha bateado como ningún pelotero en la historia de Dodgers.

NEW CAREER HIGH

NEW @DODGERS SINGLE-SEASON RECORD



SHOHEI OHTANI, HOME RUN NO. 55! pic.twitter.com/MNi2GawyyA — MLB (@MLB) September 28, 2025

El pasado domingo 28 de septiembre, el japonés cerró el curso con su jonrón 55, récord de su carrera y también de cualquier jugador de la popular franquicia californiana.

“Él está, y ha estado, en modo de postemporada”, le reconoció el mánager Dave Roberts.

“Ha tenido una tremenda campaña, y ahora tenemos un largo camino por recorrer”, afirmó Roberts sobre el reto de revalidar la corona por primera vez desde el triplete de Yankees entre 1998 y 2000.