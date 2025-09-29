Suscribirse

Deportes

La clave de los Dodgers para repetir el título de la Serie Mundial: inician los ‘playoffs’

Los angelinos inicial el camino para revalidar el título desde los comodines.

Redacción Semana
29 de septiembre de 2025, 9:59 p. m.
LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 19: Clayton Kershaw #22 of the Los Angeles Dodgers is congratulated by Dalton Rushing #68 as he is removed from the game during the fifth inning against the San Francisco Giants at Dodger Stadium on September 19, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Ronald Martinez/Getty Images)
Dodgers inician los 'playoffs' con Ohtani como su arma secreta y el sueño de romper un maleficio de 25 años | Foto: Getty Images

Los Ángeles Dodgers arrancan los playoffs de las Grandes Ligas con la ambición de ser los primeros en revalidar el título en un cuarto de siglo, liderados por un Shohei Ohtani listo para su primera postemporada como doble amenaza.

Desde el próximo martes 30 de septiembre, la franquicia californiana hospedará en el Dodger Stadium la ronda de comodines, al mejor de tres partidos, frente a Cincinnati Reds de la joya dominicana Elly de la Cruz.

Dodgers ganó la división Oeste de la Liga Nacional, pero su balance de 93 victorias y 69 derrotas, el tercero en la conferencia, quedó muy lejos de las expectativas de principios de curso.

Los angelinos habían reforzado aún más el plantel que arrolló a New York Yankees en la Serie Mundial del 2024 y partían como favoritos indiscutibles a una segunda corona consecutiva.

Contexto: Así funciona la clasificación para los playoffs de la MLB en esta temporada 2025

El apoyo desde el montículo:

La temporada, sin embargo, transcurrió de forma muy distinta pese a que el astro japonés Ohtani volvió a jugar a nivel de MVP (Jugador Más Valioso) y su compatriota Yoshinobu Yamamoto dio un salto adelante en la batería de lanzadores.

La franquicia evitó un desastre como el del eliminado New York Mets, otro de los superequipos de Las Mayores, pero se presentarán a los playoffs sin liderar las apuestas, que confían más en las posibilidades de Philadelphia Phillies.

Heridos en su orgullo, los vigentes campeones finalizaron la temporada regular en buena forma, con ocho victorias en sus últimas 10 apariciones.

Esa racha incluyó una barrida en la última serie de tres juegos ante Seattle Mariners, quizás el equipo con más potencia de fuego al contar con Cal Raleigh, líder en jonrones del año (60), y otros cañoneros como el venezolano Eugenio Suárez y el dominicano Julio Rodríguez.

Mookie Betts y Freddie Freeman, las otras piezas del Big 3 de los Dodgers, han estado menos encendidos este año, pero los angelinos siguen contando con la carta del talento único de Shohei Ohtani, de 31 años.

Un año de récord

El japonés, probable ganador de su cuarto premio MVP, tiene por primera vez la oportunidad de combinar sus habilidades de bateador y de lanzador en unos playoffs.

El año pasado, en la primera postemporada de su carrera, Ohtani no se subió al montículo para prevenir una recaída de su lesión de codo.

A lo largo de este año ha ido subiendo al montículo, con resultados sobresalientes, a la vez que ha bateado como ningún pelotero en la historia de Dodgers.

El pasado domingo 28 de septiembre, el japonés cerró el curso con su jonrón 55, récord de su carrera y también de cualquier jugador de la popular franquicia californiana.

“Él está, y ha estado, en modo de postemporada”, le reconoció el mánager Dave Roberts.

Contexto: Edgar Rentería hace historia, entró a selecto grupo de jugadores de la MLB: es el único colombiano en hacerlo

“Ha tenido una tremenda campaña, y ahora tenemos un largo camino por recorrer”, afirmó Roberts sobre el reto de revalidar la corona por primera vez desde el triplete de Yankees entre 1998 y 2000.

Con información de AFP.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La estrella de Hollywood Sylvester Stallone publicará sus memorias en 2026, revelará anécdotas inéditas sobre su infancia y su estrellato

2. Líder de banda criminal es capturado mientras tomaba el sol en la playa: el video se hizo viral

3. Razón por la que Yina Calderón traicionó a Karina García en ‘La casa de los famosos’ y prefirió perder su amistad: “No me afecta”

4. Selección Colombia arranca con presión el Mundial Sub-20: esto pasó entre Noruega y Nigeria

5. Se supo la millonada que pagó Fenerbahçe por Jhon Durán: revuelo en Turquía

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Los Ángeles DodgersMLBLas Grandes Ligas

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.