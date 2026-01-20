Deportes

La debacle del PSG en la Champions tiene sabor colombiano: así es la tristeza de París con Luis Díaz y Suárez

Estremecedor dato que conmueve al PSG, actual campeón de la Champions League, que tiene a Luis Suárez y Luis Díaz como protagonistas.

William Horacio Perilla Gamboa

20 de enero de 2026, 11:31 p. m.
Luis Díaz y Luis Suárez. Foto: Fotos: Getty Images

Noche mágica en Europa con sabor colombiano. Mientras el Arsenal imponía su autoridad en Italia ante el Inter de Milán y el Real Madrid tomaba un segundo aire tras el 6-1 a un humilde Mónaco, Sporting Lisboa hacía sufrir más de la cuenta al PSG, en lo que se considera el gran batacazo de la séptima fecha en la UCL, que tiene a Colombia en furor en el viejo continente gracias al espectáculo goleador de Luis Javier Suárez.

Fue victoria 2-1 del Sporting en el estadio José Alvalade de la capital portuguesa. Cuando el PSG no descartaba un triunfo en Lisboa, se vio sorprendido por el local, que no tuvo piedad y en los minutos finales lo hizo ver mal. El club francés empató al 79′ a través de Khvicha Kvaratskhelia, pero la potencia de Luis Javier Suárez impactó por completo al actual campeón de la Champions League y se vio derrotado.

En el primer gol, al minuto 74, Maxi Araújo levantó un centro ante una defensa del PSG totalmente nerviosa. Tras el rechazo, Geny Calamo estuvo atento para cazar el rebote y lanzó un remate que se estrelló en uno de los jugadores del equipo francés. La pelota la tomó Luis Javier Suárez, quien esperaba sin marca alguna y sin peligro de un fuera de lugar. Solamente tuvo que perfilar hacia el segundo palo para el 1-0 parcial.

Luis Suárez celebra uno de los goles ante el PSG.
Luis Suárez celebra uno de los goles ante el PSG. Foto: Getty Images

Minutos después, Kvaratskhelia estaba salvando al PSG y logró el agónico empate para el 1-1 que parecía era el final en Lisboa, pero nadie contaba con el doblete de Suárez al 90’ para los aplausos, de cabeza. De esta manera, el actual campeón sintió otra vez el mazazo colombiano; es su segunda derrota en esta temporada en la Champions tras el golpazo de Bayern Múnich en noviembre.

PSG siente el poder colombiano con Luis Díaz y Luis Suárez

El 4 de noviembre pasado, PSG enfrentó al Bayern Múnich en París y ese día vio la primera derrota en la Champions con doblete de Luis Díaz, a quien le bastó el primer tiempo para asegurar una importante victoria del club alemán en tierras francesas.

Eso antes de que viera la expulsión tras el golpe de Achraf Hakimi, quien lo tuvo varias semanas fuera de las canchas. Lucho estuvo sancionado dos partidos luego de la entrada al lateral marroquí. Lucho le marcó al equipo francés al minuto 4 y al 32′. Joao Neves alcanzó a descontar para el 2-1 final.

Ahora, el 20 de enero de 2026 fue el turno para Luis Javier Suárez, con otro doblete para consumar la segunda derrota del PSG, que queda con 13 puntos en la tabla de posiciones y en la quinta casilla.

