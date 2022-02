La escalofriante confesión del ‘Kun’ Agüero sobre su estado de salud

El exfutbolista argentino Sergio ‘Kun’ Agüero, como hace habitualmente, se dedicó a interactuar con sus millones de fanáticos que no han parado de mandarle mensajes de aliento e, incluso, pedirle que visite algunos países.

El exdelantero del Barcelona y Manchester City, además de bromear con sus seguidores, también contestó algunas preguntas sobre su estado de salud, pues se vio obligado a retirarse por problemas cardíacos.

En una reciente transmisión en su canal de Twitch, Agüero realizó una dura confesión con respecto a su salud, pues aseguró que cuando juega “al fútbol-tenis, me ahogo. A veces pienso si podré correr un pique al menos. Ya tengo miedo. Corro un pique y parece que se me están por salir los ojos. Siento que el corazón va al palo. Mejor me quedo acá sentado, ‘streameando’, tranquilo”, aseguró el argentino.

Qué triste leer esto que ha dicho Agüero en Twitch:

"Si intento jugar al fútbol ahora, me quedo sin respiración. A veces me pregunto si seré capaz de esprintar de nuevo. Siento que mi corazón no funciona adecuadamente". pic.twitter.com/NVgeI4OA8m — Manu Heredia (@ManuHeredia21) February 15, 2022

Por otra parte, el máximo goleador en la historia del Manchester City, dio al club de sus amores en Inglaterra como máximo favorito a llevarse la Champions League, título que lastimosamente se le hizo esquivo antes de tomar rumbo al Barcelona donde no tuvo mucha acción por los problemas mencionados.

Además de ello, Agüero contó algunas anécdotas sobre su laureada carrera; por ejemplo, relató que estuvo a punto de llegar a uno de los equipos más grandes el mundo, después de su salida de Independiente de Avellaneda. “Me contaron esa historia como fue. Los del Bayern Múnich me fueron a ver un partido contra Estudiantes de la Plata. Jugué horrible y les encantó José Sosa. Compraron a él”.

Bueno gente , gracias por la buena onda y espero que hayan disfrutado un ratito conmigo . Abrazo y volveré pronto 😍. Los quiero a todos ❤️ — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) February 15, 2022

Su anécdota con Colombia

Más de 7.000 preguntas llegaron al trino del exfutbolista argentino que respondió dudas sobre su favorito a ganar la Champions, jugador favorito por equipos, su futuro de entrenador, técnicos favoritos, opinó del Atlético de Madrid, del Real, citó trinos de fans con tatuajes en homenaje a su carrera deportiva.

También habló de su película y su plato del asado argentino favorito. Recordó sus mejores goles, explicó sus celebraciones, contó por qué los futbolistas no se detienen muchas veces a tomarse fotos o firmar autógrafos, habló de su pasado en las villas argentinas, por qué no llegó al fútbol alemán, escogió la camiseta de Messi por encima de cualquier otra casaca, los momentos de competencia en los juegos de video con ‘La Pulga’ e incluso animó a varios internautas a seguir adelante en sus proyectos personales, arquitectos, estudiantes de periodismo deportivo y hasta dio consejos de amor.

Uno de los tuiteros le consultó sobre Colombia. @fredyRLopezC “¿Cuándo viene a Colombia?”, cuestionó a Agüero. “Nadie me invitó a Colombia. El único fue Maluma y algún día iré 😁”, dijo Sergio.

Nadie me invitó a Colombia . El único fue Maluma y algún día iré 😁 https://t.co/i1WXOHSaJb — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) February 15, 2022

Sergio Agüero, que además del fútbol y los videojuegos, es apasionado por el golf y la Fórmula 1, se le vio junto a su esposa en el Gran Premio de Abu Dabi, pero también se ha notado bastante activo en sus redes sociales.

Incluso, hace poco interactuando con sus seguidores se atrevió a salirse del libreto futbolístico y habló de manera vehemente y crítica contra los impuestos al patrimonio.

“Ustedes saben lo que es el patrimonio, ¿no? Todo lo que tenés en el mundo. Hay países que por tener plata en tu cuenta o en cualquier parte del mundo a vos te cobran. Yo a lo que voy es que si vos tenés ingresos, claramente es porque estás trabajando y te está yendo bien. Entonces no pasa nada si pagás por ingresos. Pero lo que no me convence es, digamos, que vos pagués un porcentaje anual del patrimonio que vos tengas. Me parece que es una locura en cualquier lugar del mundo. ¿Por qué te siguen sacando más plata? ¿Entendés? Si vos toda tu vida generaste plata y pagaste los ingresos, pagaste los impuestos, ¿por qué tenés que seguir pagando más?”, dijo el exatacante.