La FIFA le abre expediente a España por grave incidente con Egipto y cantos racistas

La FIFA confirmó a la Agencia AFP la apertura de un procedimiento disciplinario contra la Federación Española de Fútbol (RFEF) por los cánticos islamófobos producidos durante el partido amistoso España vs. Egipto, disputado en Barcelona en una ronda de amistosos oficial.

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Este partido entre dos naciones ya clasificadas para el Mundial 2026, y que se disputaba en el estadio de Cornellá, casa del Espanyol de Barcelona, se vio perturbado por cánticos islamófobos entonados por una parte de los aficionados españoles.

Este incidente provocó una ola de indignación en España, así como la apertura de una investigación por parte de la policía autonómica catalana. La FIFA ahora se pronunció y confesó que tiene un proceso abierto que le podría dejar durísimas consecuencias a la selección España.

Parcial de la afición de España en Barcelona en medio del amistoso con Egipto Foto: Getty Images

El presidente español, Pedro Sánchez, arremetió un día después de los hechos contra la “minoría” de aficionados que “manchó” la imagen de España, futura organizadora del Mundial 2030 junto a Portugal y Marruecos, país de mayoría musulmana. El cruce en las gradas puede perjudicar seriamente la logística para la Copa del Mundo.

España trata de erradicar el racismo

Hay un caso exacto. El prodigio del FC Barcelona y estrella de la selección España, Lamine Yamal, de creencia musulmana, denunció, por su parte, unos cánticos que tachó de “falta de respeto intolerable”.

🤬🔊"Musulmán el que no bote": Los lamentables cánticos en el España - Egipto



📽️ Andrea Matillas pic.twitter.com/e656ZcfAZ8 — Diario SPORT (@sport) March 31, 2026

A pesar de los esfuerzos de las autoridades y de varias condenas por la justicia, este caso pone de nuevo de manifiesto las dificultades de vivir el fútbol en paz en varias partes del mundo. En España, por ejemplo, tratan de erradicar el racismo y la xenofobia de sus estadios, donde los incidentes se han multiplicado en los últimos meses.

La estrella del Real Madrid, el brasileño Vinicius Junior, convertido en símbolo de la lucha contra el racismo en el fútbol, ha sido frecuentemente objeto de hostigamiento desde su llegada a Madrid en el 2018. Solo una parte de esos incidentes derivaron en sanciones. La FIFA evalúa el informe arbitral y las sanciones a colocar.

Sanciones que España podría tener

En días pasados, la FIFA sancionó a la Federación de Israel con multas económicas por supuestas discriminaciones raciales en varios partidos oficiales disputados en su territorio y la insuficiencia o falta de campañas para erradicar esa práctica de los estadios.

Las sanciones para España no pasan por el Mundial 2026 y, lejos de tocar su participación en el verano, las sanciones pueden ir desde el cierre parcial o total del estadio para futuros partidos hasta multas económicas según el Código Disciplinario de la entidad. En lo que tiene que ver con el escenario deportivo, aplicará en cualquiera donde La Roja haga de local en juegos oficiales.

*Con información de AFP.