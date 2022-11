La foto con la que Falcao ilusiona a sus aficionados de la MLS; le piden que “firme ya”

La Selección Colombia de Mayores se prepara para afrontar su último amistoso del año 2022, y mientras eso sucede, poco a poco los llamados por Néstor Lorenzo se van integrando a la concentración en Estados Unidos para el duelo que será el día sábado ante Paraguay.

El técnico argentino, quien aún no pierde con la Tricolor, decidió llamar a varios referentes del equipo, esto con el objetivo de conformar un equipo competitivo para las eliminatorias sudamericanas que arrancarán en el año 2023. Futbolistas como Radamel Falcao García, James Rodríguez y David Ospina arribaron a suelo estadounidense para entrenar y ponerse a las órdenes del estratega gaucho.

Bajo ese panorama, la Federación Colombiana de Fútbol puso al tanto a los seguidores de la Tricolor con respecto a la jornada de este miércoles. La Tricolor se midió en duelo amistoso con el equipo de la MLS, el Inter de Miami, equipo que por cierto ha alucinado con tener a Falcao en sus filas.

Una clara muestra de ello fue el pedido de miles de aficionados, quienes mediante la publicación de la FCF pidieron firmar al delantero de inmediato para la próxima temporada. “Firmen ya para la siguiente temporada”, fueron los comentarios que más se hicieron sentir por parte de los aficionados del club norteamericano.

Cabe recordar que Falcao tiene contrato vigente con su actual club (2023), el Rayo Vallecano, equipo que se ha mostrado satisfecho con su nivel y que incluso lo ha tildado como el “mejor delantero del mundo”.

El encargado de elogiar al Tigre fue el presidente del club, Martín Presa quien dijo lo siguiente: “Raúl de Tomás es el mejor delantero nacional de España. Esperamos que nos aporte un plus en el área y un plus de gol. Tenemos al mejor ariete del mundo que por suerte hoy juega, que es Falcao, desde mi punto de vista. Yo no he visto, desde Hugo Sánchez, cosa igual dentro del área”, contó en charla con DAZN en días pasados.

Sus palabras generaron un gran revuelo en España donde el cafetero ha logrado sus mejores temporadas en toda su carrera. Con Atlético de Madrid, Falcao se abrió paso al mundo con sus goles.

Por lo pronto, Falcao se enfoca en el último reto del año con la Selección Colombia con la cual se mostró contento por un nuevo llamado. Tras conocer que despedirá su 2022 vistiendo los colores de su patria, puso un mensaje a través de sus redes sociales que decía: “Muy contento con el llamado a esta nueva convocatoria”, donde espera alcanzar el tercer triunfo al hilo tras los alcanzados ante Guatemala y México.

Convocatoria Selección Colombia