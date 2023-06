La importante baja en el ataque que tendría Millonarios para su encuentro de este sábado ante el América de Cali

La fecha tres de los cuadrangulares dejó el grupo A apretado y al B con un líder sólido como Millonarios.

En el Estadio Departamental Libertad, Pasto recibió a Alianza Petrolera. Los de Barrancabermeja plantaron cara en una difícil plaza, pero no lograron la definición. En tablas terminó el compromiso.

El punto sumado los sigue manteniendo en lo más alto de su zona, teniendo en cuenta los cinco goles anotados a Águilas Doradas de Rionegro en la primera fecha y el tanto en el Atanasio Girardot contra Nacional.

Los dirigidos por Hubert Bodhert suman 5 unidades, las mismas que Atlético Nacional que sufrió, pero le ganó en su casa a los del Oriente de Antioquia, que dirige Lucas González.

En el B, Millonarios dio el golpe de autoridad en el Pascual Guerrero. Un único gol de Leonardo Castro en el minuto 3 bastó para superar a América de Cali en su predio.

Leo Castro no podrá ser parte de Millonarios para enfrentar en la fecha 4 de las finales al América. - Foto: Twitter @MillosFCOficial

En ese sentido, para este sábado está programado el encuentro entre Millonarios y América de Cali en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

No obstante, el equipo azul reveló este sábado una mala noticia para sus hinchas, de cara a este partido: “Millonarios FC informa que Leonardo Castro presenta, tras el juego vs. América en Cali, una molestia inguinal que no le permite estar en la convocatoria para el partido de este sábado vs America de Cali en el estadio El Campín. El jugador ya se encuentra en trabajos de recuperación”.

🔵 Reporte Médico



Millonarios FC informa que Leonardo Castro presenta, tras el juego en Cali, una molestia inguinal que no le permite estar en la convocatoria para el partido de hoy frente al América en El Campín. El jugador ya se encuentra en trabajos de recuperación.… pic.twitter.com/n4jkYneo4L — Millonarios FC (@MillosFCoficial) June 3, 2023

Hinchas del América hicieron monumental recibimiento en Bogotá de cara al duelo con Millonarios

Luego de la dolorosa derrota sufrida el pasado miércoles en el Pascual Guerrero ante Millonarios, el América de Cali arribó este viernes a la ciudad de Bogotá para enfocarse en el ‘segundo round’ ante el cuadro embajador. Este duelo es crucial para las aspiraciones para ambos equipos, pues un resultado a favor de los bogotanos sentenciara el grupo B, mientras que el triunfo de los escarlatas aprieta las acciones a falta de dos jornadas.

Bajo este panorama, en las toldas del cuadro escarlata no se ha perdido la fe y aspiran a que el equipo de un golpe de autoridad este sábado en El Campín.

Para cumplir con este objetivo, este viernes, cientos de hinchas se reunieron en el hotel de concentración del equipo para armar una fiesta monumental. Las redes sociales se inundaron de videos que dieron muestra del recibimiento monumental en la capital del país.

Vamos mechita no le falles a tu hinchada pic.twitter.com/KhF8Zs8qqR — ANDRE SITO (@Nosoyandresf96) June 3, 2023

Vale la pena recordar que para el duelo en el máximo escenario de los capitalinos, no habrá presencia del público visitante, todo con el objetivo de evitar desmanes.

La noticia entregada este lunes por la Comisión Distrital para el Fútbol de la capital de la República es la prohibición del ingreso de los seguidores de América para el compromiso en Bogotá.

“Luego de la Comisión Distrital para el Fútbol de este lunes 29 de mayo, se definió que para el partido de este sábado vs. América de Cali no se permitirá el ingreso de hinchada visitante”, publicó Millonarios en sus redes sociales.

Daniel Giraldo en la disputa de un balón con Cristian Barrios. - Foto: DIMAYOR

“No nos den por muertos”

Aunque sobre los papeles Millonarios parte como gran favorito a quedarse con el segundo duelo, desde el América están convencidos de poder conseguir la victoria en Bogotá.

Así por lo menos lo manifestó el capitán y referente, Adrián Ramos, quien aseguró que su equipo “no está muerto”. “Obviamente, después de la derrota se siente, pero somos conscientes de que nos jugamos el poder seguir en la lucha por el cupo a la final y debemos trabajar de la mejor manera. Creo que América puede ganar y debemos tener el carácter para hacerlo”, comentó.

“Millonarios aprovechó la ocasión que tuvo y nosotros no tuvimos la fortuna, así son los clásicos. En pequeños detalles se dan las victorias y las cosas se dieron así, pero debemos ganar 3 puntos para seguir luchando”, agregó el jugador sobre el partido del pasado miércoles.

Adrián Ramos podría aparecer en el esquema titular de América para el juego ante Millonarios. - Foto: Prensa América de Cali

Ramos sabe lo peligroso que es Millonarios en Bogotá, es por eso que la concentración y la inteligencia serán definitivas. “Sabemos que es el equipo que mejor viene compitiendo en los últimos años, no va a ser fácil y por algo siempre están peleando arriba. Va a ser un partido de exigencia donde nos vamos a necesitar todos y debemos estar fuertes. Tenemos que hacer un juego inteligente, necesitamos 3 puntos y tenemos 90 minutos para hacerlo”.