La lesión que complica a los Astros y podría costarles la cima en la recta final de la temporada

Los Houston Astros se mantienen líderes en el Oeste de la Liga Americana, pero con un margen muy estrecho sobre los Seattle Mariners. Actualmente, el equipo texano ostenta un promedio de 0.562, mientras que los Marineros registran 0.555.

En cuanto al récord, los Astros acumulan 67 victorias y 52 derrotas, mientras que Seattle suma 66 triunfos y 53 caídas. La división está encendida y cada juego es crucial para determinar al campeón.

A falta de menos de dos meses para el cierre de la temporada regular y con 43 partidos por disputarse, los Astros parecen entrar en una etapa complicada del campeonato. Esto se debe a las recientes bajas que ha sufrido el equipo, las cuales podrían impactar en su rendimiento.

La más reciente es la del pitcher Josh Hader, quien ingresará a la lista de lesionados por al menos 15 días tras sufrir una distensión en el hombro izquierdo. La noticia fue confirmada por el equipo mediante un comunicado oficial en sus redes sociales.

Josh Hader es el tercer mejor pitcher en cuanto a salvamentos en toda la MLB. | Foto: Getty Images

El entrenador Joe Espada declaró a los medios que aún no hay una fecha exacta para el regreso del lanzador, lo que mantiene a los aficionados expectantes. Hader es considerado una pieza clave para las aspiraciones del equipo en el campeonato divisional y en la lucha por llegar lejos en octubre.

En su lugar, los Astros decidieron ascender desde Triple-A al zurdo Colton Gordon. Además, el equipo reinstaló al pitcher de 29 años Shawn Dubin, quien también venía de una lesión. Otro movimiento relevante fue la colocación en asignación del relevista veterano de 36 años, Héctor Neris.

En cuanto a quién ocupará el rol de Hader, no hay confirmación oficial, pero los candidatos más probables son Bryan Abreu, Bennett Sousa o Steven Okert, según reportó Marca.

La ausencia de Hader representa un duro golpe, teniendo en cuenta que el zurdo cuenta con una efectividad de 2.05, un WHIP de 0.85 y 28 salvamentos en lo que va del torneo.

Lo más llamativo es que, en sus nueve años como profesional, esta es la primera vez que ingresa a la lista de lesionados. La lesión llega justo cuando atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera, lo que hace aún más difícil de digerir esta baja para el equipo y su afición.