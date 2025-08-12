Suscribirse

La lesión que complica a los Astros y podría costarles la cima en la recta final de la temporada

Los Astros pierden a Josh Hader por lesión y enfrentan un cierre de temporada con la división en juego.

13 de agosto de 2025, 1:13 a. m.
Ozzie Albies # 1 de los Bravos de Atlanta intenta convertir el doble play después de hacer el out a Jason Castro # 18 de los Astros de Houston durante la novena entrada en el Juego Uno de la Serie Mundial en Minute Maid Park el 26 de octubre de 2021 en Houston. Texas. Patrick Smith / Getty Images / AFP
Los Astros de Houston enfrentan una d | Foto: Getty Images via AFP

Los Houston Astros se mantienen líderes en el Oeste de la Liga Americana, pero con un margen muy estrecho sobre los Seattle Mariners. Actualmente, el equipo texano ostenta un promedio de 0.562, mientras que los Marineros registran 0.555.

En cuanto al récord, los Astros acumulan 67 victorias y 52 derrotas, mientras que Seattle suma 66 triunfos y 53 caídas. La división está encendida y cada juego es crucial para determinar al campeón.

Contexto: Nueva información en el caso de apuestas ilegales de los Cleveland Guardians tiene conmocionada a toda la MLB

A falta de menos de dos meses para el cierre de la temporada regular y con 43 partidos por disputarse, los Astros parecen entrar en una etapa complicada del campeonato. Esto se debe a las recientes bajas que ha sufrido el equipo, las cuales podrían impactar en su rendimiento.

La más reciente es la del pitcher Josh Hader, quien ingresará a la lista de lesionados por al menos 15 días tras sufrir una distensión en el hombro izquierdo. La noticia fue confirmada por el equipo mediante un comunicado oficial en sus redes sociales.

NEW YORK, NEW YORK - AUGUST 08: Josh Hader #71 of the Houston Astros pitches during the game against the New York Yankees at Yankee Stadium on August 08, 2025 in the Bronx borough of New York City. (Photo by Ishika Samant/Getty Images)
Josh Hader es el tercer mejor pitcher en cuanto a salvamentos en toda la MLB. | Foto: Getty Images

El entrenador Joe Espada declaró a los medios que aún no hay una fecha exacta para el regreso del lanzador, lo que mantiene a los aficionados expectantes. Hader es considerado una pieza clave para las aspiraciones del equipo en el campeonato divisional y en la lucha por llegar lejos en octubre.

En su lugar, los Astros decidieron ascender desde Triple-A al zurdo Colton Gordon. Además, el equipo reinstaló al pitcher de 29 años Shawn Dubin, quien también venía de una lesión. Otro movimiento relevante fue la colocación en asignación del relevista veterano de 36 años, Héctor Neris.

Contexto: El arma secreta de Los Dodgers para la postemporada: el equipo está en un punto clave de la MLB

En cuanto a quién ocupará el rol de Hader, no hay confirmación oficial, pero los candidatos más probables son Bryan Abreu, Bennett Sousa o Steven Okert, según reportó Marca.

La ausencia de Hader representa un duro golpe, teniendo en cuenta que el zurdo cuenta con una efectividad de 2.05, un WHIP de 0.85 y 28 salvamentos en lo que va del torneo.

Contexto: Playoffs en juego: cinco choques que pueden cambiarlo todo en la recta final de la MLB

Lo más llamativo es que, en sus nueve años como profesional, esta es la primera vez que ingresa a la lista de lesionados. La lesión llega justo cuando atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera, lo que hace aún más difícil de digerir esta baja para el equipo y su afición.

Con la recta final del calendario por delante, los Astros deberán encontrar rápidamente una solución en el bullpen si quieren mantener la cima divisional y llegar con fuerza a la postemporada.

