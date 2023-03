La mala cara de Macalister Silva en la rueda de prensa después del clásico en el que fue figura

David Macalister Silva, el capitán y número 14 de Millonarios, fue la gran figura en el clásico capitalino. Marcó los goles de la victoria aprovechando los rebotes que dejó José Silva, arquero de Santa Fe, al minuto 15 y 49 y logró que su equipo ascendiera al cuarto lugar de la tabla con 17 puntos detrás de América, Águilas Doradas, Boyacá Chicó y superando en posiciones a Atlético Nacional. Por parte de los leones, José Enamorado descontó al 45+3.

“Felices por lo grupal y personal. Contento por el doblete, muy satisfecho por lo de hoy. Gracias a Dios conseguimos la victoria. Supimos aprovechar el resultado y estamos felices por obtener la victoria”, destacó Macalister en la rueda de prensa posterior.

Macalister Silva anotó dos tantos en el partido Millonarios vs. Santa Fe, el 26 de marzo. - Foto: Millonarios FC

Sin embargo, no todo fue alegría para Macalister. En la rueda de prensa, Mauricio Gordillo de ´los Millonarios.net´ tomó la palabra y preguntó a Alberto Gamero sobre la situación médica del equipo.

“Profe Gamero, las balas ofensivas siguen cayendo. No tenemos a Ruiz, Castro, Uribe. Sé que está muy encima y jugamos domingo, miércoles hasta el 14 de mayo. ¿Qué espera usted de los jugadores para tratar de suplir esas bajas mientras que vuelven?”, dijo el comunicador del medio partidario.

Mientras Gordillo planteaba su duda, llamó la atención David Macalister Silva manifestó varias expresiones con su cara. Parecía molesto por lo que le preguntaron. Sin embargo, no contestó nada al respecto. Fue Gamero quién tomó la palabra.

“Esto nos está pasando a nosotros, pero tenemos la tranquilidad que no son lesiones que requieren mucho trabajo. Son lesiones que pasan. Con el respeto que se merecen los que están lesionados, yo siempre pienso en los que están bien. Son los que miro. A pesar de que tengo jugadores por fuera, incluso en Selección, el equipo ha respondido a las expectativas. Hoy no vamos a buscar culpables ni decirle nada al departamento médico que trabaja con ellos mañana y tarde”, dijo el timonel azul.

De hecho, Fernando Uribe, delantero del embajador según confesó el propio entrenador, acusó una molestia de aductor y por eso tuvo que ser sustituido al 46 por Ramiro Brochero. Además de Uribe, Leonardo Castro, Jader Valencia y Luis Carlos Ruiz siguen lesionados.

Otro de los momentos que dejó como protagonista al 14 de Millonarios, fue cuando bromeó con Juan Moreno, arquero del embajador a quién aparentemente le pide ayuda con la banda de capitán, pero termina dándole una palmada de la cara, a modo de juego.

“Ustedes solo me ven a mí, pero no saben como son ellos. Ahí acaba de pasar Llinás y me metió las manos a la boca. Es un tema de diversión en un juego de mucha tensión. Juanito se ha preparado mucho, pero estaba tensionado. Las hago con un trasfondo, para que se suelte y le vaya bien”, explicó Macalister en zona mixta sobre el gracioso momento.

Juan Moreno es titular en el arco tras la convocatoria de Álvaro Montero a la tricolor. Ha tapado en juegos contra Pereira en el que Millonarios ganó 3 a 2, vs. Pasto también con resultado favorable al equipo de Gamero 2 a 0 y ahora con el triunfo ante Santa Fe.

“A veces son momentos serios, pero Maca sale con una. Tiene un as bajo la manga, el capitán se despachó con dos goles. Somos un grupo unido, sano y tranquilo y sentimos todos las mismas responsabilidades. Aquí ya no hay kinder de Gamero, todos tenemos que tener las mismas responsabilidades”, puntualizó sobre la broma de Silva.