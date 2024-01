¿La mala suerte? Culpan a Sergio Fajardo de ser ‘la sal’ por la goleada de Millonarios al DIM

“Hubo cosas que no fue que no me gustaron, sino que no se hicieron porque no tenemos esas sesiones de entrenamiento. En la presión no fuimos claros porque no lo trabajamos, en el inicio de juego no fuimos claros. Hoy tuvimos que haber perdido la posesión porque Medellín la tenía más que nosotros y teníamos un equipo más vertical. Para mejorar hay que entrenar, hicimos cosas muy buenas y vamos a corregir las cositas extra y darle un poco más de manejo al balón. El equipo a veces se vuelve muy directo y cuando el rival tiene el balón nos cuesta en la parte defensiva. Los delanteros sabían que tenían que referencias a un mediocentro de ellos y a un central y ese trabajo lo hicieron”, dijo Gamero al final del compromiso.