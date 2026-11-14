La marca que James Rodríguez está a punto de romper: sería el primer futbolista colombiano en lograrlo

James Rodríguez está viviendo un momento excepcional en Atlético Nacional. Hace unos días marcó su primer gol frente a Once Caldas y es titular indiscutible para el cuerpo técnico de Lucas González, quien le ayudó a cortar una larga racha de decepciones a nivel de clubes.

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Su aterrizaje en el cuadro verdolaga vino acompañado por el retiro de la Selección Colombia, una decisión que todavía genera nostalgia entre los hinchas de la Tricolor.

Y es que James es para muchos el mejor futbolista colombiano de la historia. Más allá de los logros colectivos e individuales, el volante cucuteño se convirtió en la cara del país frente al mundo y durante años lució la cinta de capitán que le heredó Falcao García.

La muestra más clara de su popularidad es que está a punto de superar la marca de los 50 millones de seguidores en Instagram, algo que en Colombia solamente han conseguido tres artistas de la industria musical: Shakira, Karol G y Maluma.

La cuenta oficial de James Rodríguez en Instagram Foto: @jamesrodriguez10

Ahora mismo está en 49.9 millones de seguidores, todo eso después de haber disputado el tercer Mundial de su carrera con la Selección Colombia y aceptar la propuesta de Nacional para volver a la Liga BetPlay.

James Rodríguez está muy por encima del resto de futbolistas colombianos. Falcao, que es el segundo en la lista, apenas tiene 16.9 millones de seguidores en Instagram y Luis Díaz, la figura más importante de la Tricolor en la actualidad, tiene 8.6 millones.

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De hecho, el volante cucuteño compite contra las principales estrellas del mundo. Actualmente está entre los 20 futbolistas más seguidos del planeta junto a nombres como Toni Kroos, Gareth Bale y Paulo Dybala, entre otros.

El jugador con más seguidores en su cuenta oficial sigue siendo Cristiano Ronaldo, con 681 millones, quien supera por un amplio margen a Lionel Messi (517 millones). Un escalón más abajo de las dos leyendas históricas están otros nombres como Neymar, Kylian Mbappé, David Beckham o Ronaldinho.

James Rodríguez, ícono de Colombia

Basado en estos datos, no es raro que James Rodríguez sea aclamado por los hinchas en cada estadio que visita con Atlético Nacional y tenga marcas multinacionales buscando colaborar en campañas publicitarias.

Además de ser un jugador exquisito con la pelota en los pies, el ‘10′ también genera conversaciones en redes sociales y cada movimiento suyo significa una noticia dentro y fuera del país.

Aparte del fútbol, James tiene otros negocios con marcas de ropa, marcas de café, es la imagen oficial de New Balance e incluso es presidente de un equipo en la Kings League.