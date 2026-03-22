La millonada que ganarán los campeones de Copa Libertadores y Sudamericana: equipos colombianos irán por el botín

Los equipos colombianos ya conocieron sus rivales en la Copa Sudamericana y en la Copa Libertadores. Ahora, todo dependerá de lo que hagan en la cancha, aunque no la tendrán para nada fácil.

Estos son los grupos de Junior, Santa Fe, Medellín y Tolima en la Copa Libertadores 2026

Pero el incentivo para intentar llegar lo más lejos posible no es solo la gloria deportiva, sino que detrás de esto hay un gran acumulado de dinero que puede ayudar al futuro de los clubes.

Alejandro Domínguez, presidente de la de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), confirmó que este año los premios económicos subirán en comparación con la temporada anterior.

En la edición 2025, Flamengo fue el club que más dinero consiguió después de ganar la final de la Libertadores. El equipo brasileño se embolsó cerca de 33 millones de dólares a lo largo del campeonato.

En el segundo escalón aparece Lanús, flamante campeón de la Sudamericana y que se llevó cerca de 10 millones de dólares sumando todas las fases.

En este 2026, los premios económicos subirán y esto también seduce a los diferentes equipos que disputarán los torneos, incluyendo a los colombianos.

Sorteo de la Copa Libertadores. Foto: CONMEBOL

Copa Libertadores

En esta nueva edición, cada equipo recibió 400.000 dólares por jugar la primera ronda en condición de local, 500.000 dólares en la segunda fase y 600.000 dólares en la tercera.

Ya en la fase de grupos, cada uno de los clubes tendrán un millón de dólares por cada partido de local, por lo que ya tienen asegurados por lo menos 3 millones de dólares.

Adicionalmente, por cada victoria se da una suma de 340.000 dólares, por lo que ganar no solo es necesario para clasificar a la siguiente ronda, sino también para seguir sumando dinero.

Todo se definió: así quedó el grupo de Millonarios en la Copa Sudamericana 2026

En octavos de final, cada equipo recibirá 1,25 millones de dólares. Los que superen esta fase y lleguen a cuartos asegurarán 1,7 millones de dólares. Y los que sean semifinalistas ganarán 2,3 millones de dólares.

Ya en la final, de acuerdo con la Conmebol, el subcampeón obtiene 7 millones de dólares, mientras que el campeón se lleva 25 millones de dólares.

De esta forma, el equipo que gane todos sus partidos puede llegar a quedarse con más de 40 millones de dólares. Sin duda alguna, este será el objetivo de Santa Fe, Medellín, Junior y Tolima, que representarán a Colombia en el torneo.

Copa Sudamericana / Rodrigo Contreras. Foto: Getty Images / Colprensa

Copa Sudamericana

En el caso de la Sudamericana, cada equipo local recibió en la primera fase 225.000 dólares, mientras que a los visitantes se les otorgó 250.000 dólares.

Ya en la fase de grupos, cada uno recibirá 100.000 dólares por partidos de local, por lo que se aseguraron 300.000 dólares. Además, cada triunfo les hará llegar a las arcas 125.000 dólares.

Los clubes que avancen a los playoffs obtendrán 500.000 dólares por partido, mientras que por acceder a octavos de final se darán 600.000 dólares y en los cuartos de final 700.000 dólares.

Por último, ya en las semifinales la Conmebol dará 800.000 dólares, mientras que en la final el subcampeón se llevará 2.500.000 dólares y el campeón 10.000.000 dólares.

En este torneo la representación colombiana estará a manos de América de Cali y Millonarios, que seguramente querrán ir por el botín y por la gloria deportivo.