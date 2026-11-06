Aunque Jesús de Miguel haya sido el futbolista que falleció durante la presente semana, la familia de Jesús Owono también vive su calvario por las acusaciones en su contra y los señalamientos del supuesto grado de responsabilidad.

Mundo Deportivo entrevistó en las últimas horas a Ana Maye, persona de máxima confianza del futbolista desde que tenía 14 años como Coordinadora General de la selección absoluta masculina de Guinea Ecuatorial.

Esta entregó declaraciones diversas sobre cómo vive la situación actualmente el portero, lo que piensa a diario y el asedio a la casa de la familia de Owono por parte de la prensa para obtener alguna declaración.

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Según lo ha indicado el medio en mención, es tal la presión que atraviesa el portero que “se ha llegado a plantear abandonar el fútbol”.

Maye confiesa cómo ha sido el diario vivir de Jesús desde que conoció la muerte de su colega “Por mucho que se lo digan, le apena muchísimo. Está muy afectado, sobre todo por el niño de un año y medio que tenía Jesús Miguel y por su viuda. No sabe cómo gestionar todo esto”.

Angustiada la mujer que conoce a Owono por cómo ve al futbolista espera que logre refugiarse en su fe para asimilar lo que atraviesa: “Cree mucho en la Biblia. Ojalá pudiera entender que no tiene que cargar con esa culpa... Nadie sale a un campo pensando que va a matar a otro jugador”, le respalda en medio de juicios.

Jesús Owono, arquero del Andorra CF Foto: NurPhoto via Getty Images

Por su parte, Maye también cuenta que para la familia cercana de Owono ha sido un suceso que les ‘cambió la vida para siempre’.

“Ellos también están viviendo un duelo, aunque de otra manera. La familia del fallecido ha perdido a un ser muy querido y eso les pesa muchísimo. Van a tener que convivir con lo ocurrido toda la vida. Pero a la familia de Jesús también les ha cambiado la vida para siempre y no se merecen que les estén destrozando de esta manera”, contó.

A los medios de comunicación que intentan como de lugar tener un testimonio y se han plantado en los alrededores de la propiedad donde vive Jesús Owono, les hacen un pedido categórico.

“Que respeten su privacidad. Tienen otros dos hijos pequeños y un marido en casa. También están sufriendo. Jesús necesita tiempo, ayuda y tranquilidad para poder asimilar lo que ha pasado”, clama la cercana al arquero de África.

Owono entregó su primer testimonio

Hasta la fecha, el único pronunciamiento de Owono fue uno que dio a través de su club quien lo acobijó para poder salir a hablar.

Allí empezó diciendo: “Estos están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado”.

Jesús Owono, arquero de Guinea Ecuatorial y FC Andorra. Foto: DPPI via AFP

“Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían”, sobre los sentimientos que le ha generado el deceso de su colega de profesión.

“Descansa en paz, Jesús. El FC Andorra demanda la máxima sensibilidad y respeto”, cierra la citada misiva pública.