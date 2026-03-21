La nueva norma de la FIFA que pone en jaque a la Selección Colombia Femenina

Desde hace diez años, el fútbol femenino se presenta como uno de los deportes que más crece en el mundo. Algo que ha ayudado a disminuir la brecha entre hombres y mujeres.

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Justamente por eso, la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) decidió instaurar una nueva norma, que promete ayudar a reducir aún más la brecha de género.

La nueva ley estaría dirigida a la presencia de mujeres también fuera del terreno de juego, o sea, dentro del cuerpo técnico, lo que ilusiona con una mayor inclusión femenina en gran parte del universo deportivo que tiene para ofrecer el fútbol.

¿En qué consiste la nueva normativa de la FIFA?

El documento normativo, denominado oficialmente como el Reglamento de Representación Femenina en los Cuerpos Técnicos, fue aprobado por el Consejo de la entidad rectora del fútbol el pasado jueves, 19 de marzo de 2026.

Ángelo Marsiglia es el director técnico de la Selección Colombia Femenina de Mayores. Foto: Federación Colombiana de Fútbol (FCF)

Esta medida establece lineamientos de carácter obligatorio diseñados para garantizar la inclusión y participación de mujeres en roles de liderazgo estratégico, técnico y de salud dentro de las selecciones nacionales y los clubes profesionales.

Las directrices principales del reglamento determinan las siguientes condiciones operativas para las competiciones avaladas por la FIFA:

Requisitos de liderazgo técnico: el cargo de la dirección técnica o, en su defecto, al menos uno de los puestos de asistencia técnica, debe ser ocupado obligatoriamente por una mujer.

el cargo de la dirección técnica o, en su defecto, al menos uno de los puestos de asistencia técnica, debe ser ocupado obligatoriamente por una mujer. Representación en la zona técnica: el articulado exige la presencia de un mínimo de dos mujeres entre los oficiales del cuerpo técnico que permanecen ubicados en el banco de suplentes durante el desarrollo de los encuentros oficiales.

el articulado exige la presencia de un mínimo de dos mujeres entre los oficiales del cuerpo técnico que permanecen ubicados en el banco de suplentes durante el desarrollo de los encuentros oficiales. Composición del área médica: las delegaciones tienen la obligación de incluir al menos a una mujer como integrante del equipo de salud y atención médica en el terreno de juego.

¿Desde cuándo se implementará?

La aplicación de esta normativa seguirá un proceso de transición escalonado establecido por el Consejo de la FIFA. La normativa entrará en vigor de manera oficial a partir de septiembre de 2026, durante la disputa del Mundial Femenino Sub-20, con sede en Polonia.

Posteriormente, las reglas se aplicarán durante el transcurso de 2026 para el Mundial Femenino Sub-17 y para la edición inaugural de la FIFA Women’s Champions Cup. La obligatoriedad total del estatuto se exigirá para la Copa Mundial Femenina de Mayores de 2027, certamen que se celebrará en Brasil.

¿Cómo afecta esto a la Selección Colombia?

En el contexto del balompié nacional, el núcleo principal del cuerpo técnico de la selección absoluta de Colombia está conformado actualmente por personal masculino.

El esquema operativo funciona bajo el mando del director técnico Angelo Marsiglia, acompañado por el asistente técnico John Echeverro y el preparador físico Andrés Gómez.

Con la entrada en vigencia del reglamento, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) deberá ejecutar modificaciones en esta estructura. Si la federación decide mantener a Marsiglia en la dirección técnica, la entidad está obligada a nombrar a una mujer como asistente técnicp principal para cumplir con el requisito de liderazgo en el banquillo.

Los plazos de esta directriz rigen de forma inmediata para las competiciones juveniles proyectadas para este año y requerirán el ajuste definitivo de la plantilla técnica de mayores antes de la cita orbital en Brasil.

Esta reforma de la FIFA surge como respuesta a los balances del Mundial Femenino de 2023, donde únicamente 12 de las 32 selecciones participantes contaron con entrenadoras al mando de sus planteles.