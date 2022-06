La propuesta de Mourinho para evitar “pérdidas de tiempo” en partidos de fútbol

El entrenador de la AS Roma, José Mourinho, se mostró este viernes a favor de “detener el cronómetro” en los partidos de fútbol para evitar “pérdidas de tiempo” y poder disputar más minutos reales, además de criticar el uso indebido del VAR durante las últimas temporadas.

El entrenador portugués participó este viernes en una conferencia sobre nuevas tecnologías en el deporte, celebrada en la Facultad de ‘Motricidade Humana’, en la localidad portuguesa de Cruz Quebrada, y ofreció una opinión favorable a la última propuesta que estudia la FIFA: detener el tiempo en cada interrupción.

“La tecnología de ‘línea de gol’ es objetiva, esté dentro o no. No hay historia. El fuera de juego, salvo que alguien consiga hacer líneas medio torcidas, se supone que también es objetivo. O está fuera de juego o no. ¿Perdimos el partido por un fuera de juego por un centímetro? Está fuera del juego”, comentó Mourinho.

Sin embargo, el técnico luso sí que estaría a favor de parar los partidos. “Me gustaría detener el cronómetro porque así no habría espacio para perder el tiempo o jugar con otras cosas. Me gusta. En culturas como la portuguesa o la italiana sería algo positivo, defendió ‘The Special One’, en sintonía con la FIFA.

Sobre el VAR tiene dudas. “El VAR se ha estado moviendo en direcciones a veces dudosas. Ya hay un poco de espacio para gustar o no. Perdí una semifinal de ‘Champions’ con un gol que no entró. Si hubiera existido el VAR, el balón no habría entrado. También gané partidos con goles de fuera de juego”, reconoció.

“Estoy en el inicio de mi carrera”: proclama Mourinho tras 20 años en los banquillos

“Estoy en el comienzo de mi carrera, (...) tendréis que aguantarme algunos años más”: por sus 20 años como entrenador, el portugués José Mourinho aseguró sentirse aún “joven”.

“En comparación al que yo era hace 20 años, en términos de motivación, de forma de vivir mi profesión, nada ha cambiado”, aseguró el técnico de la Roma, de 59 años, durante una conferencia de prensa en la facultad de Motricidad Humana de la Universidad de Lisboa, en la que se diplomó en 1987.

Ganador hace unos días de la primera edición de la Conference League con la Roma ante el Feyenoord (1-0) sumando el quinto título europeo a su palmarés, Mourinho afirmó que encara las finales de la misma manera.

“Esta final, mi 18ª, salvo error, no fue diferente de la primera, la Copa de la UEFA con el Porto en 2003″, afirmó.

“Unos días antes hay una tensión especial, parecida en las horas que preceden al partido. Los 90 minutos de juego son en los que me siento más tranquilo, sin emociones, después regresan con el pitido final”, prosiguió el que fuese técnico del Chelsea, del Real Madrid o del Inter de Milán.

Antes del título con Roma, Mourinho había ganado la Liga de Campeones (2004 con el Porto, 2010 con el Inter) y la Europa League (2003 con el Porto, 2017 con el Manchester United).

*Con información de Europa Press y AFP.