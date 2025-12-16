Lo de Luis Díaz en Europa sigue siendo gran novedad y su fútbol desde las épocas con el Liverpool toca las puertas de los mejores del mundo. Desde su fichaje al PPorto, cuando brilló en el Junior de Barranquilla, su presencia aumentó en la Selección Colombia y su pase aumentó hasta que lo ficharon en Anfield sobre el mes de enero del año 2022.

Desde ese momento, se convirtió en jugador colombiano entre las ligas top de Europa y no necesitó readaptación para ganarse la titular en el equipo de Jürgen Klopp. Junto a Mohamed Salah, lograron hacer una dupla ganadora hasta consolidarse como uno de los mejores equipos de Europa y campeón en Inglaterra.

Ahora brilla en el Bayern Múnich, club en el que le bastó mitad de temporada para ganarse un lugar fijo en el frente de ataque y ser uno de los futbolistas con más influencia con goles y asistencias entre las mejores ligas del mundo. El excelente semestre de Lucho en Alemania le ha permitido ganarse las miradas de otras potencias y puede que exista una oferta en este mercado de invierno en el fútbol de Europa.

Luis Díaz celebrando un gol con el Bayern Múnich. | Foto: DeFodi Images via Getty Images

Cabe recordar que Luis Díaz está en un momento clave para su carrera deportiva, en la recta final con la Selección Colombia hacia el Mundial 2026 y un posible triplete de títulos con Bayern Múnich: Champions League, Bundesliga y Copa de Alemania. Pese a las expectativas, desde Real Madrid podrían dar un salto contundente en el mercado de pases y habría diálogo entre los dos equipos.

La reacción de Luis Díaz ante el rumor que lo vincula con el Real Madrid

El medio partidario Defensa Central comenta que Luis Díaz está en una prestigiosa lista de jugadores que podrían reemplazar a Vinicius, quien ha mostrado dificultades para firmar su renovación de contrato y estaría mirando otras alternativas en el mercado. Lucho es mencionado con otras estrellas de Europa, como Erling Haaland, Désiré Doué, Michael Olise, Kenan Yildiz y Bukayo Saka.

Luis Díaz vive su mejor momento desde que llegó a Europa. | Foto: Pantallazo X: @luisdiaz19_

En sus redes sociales, Luis Díaz parece no hacerle mucho eco a los rumores desde España y tampoco guarda silencio. Más bien, dio muestras de descanso y diversión en los días que tuvo libres tras la decisión del técnico Vincent Kompany y se le vio por Alemania alrededor de unos amigos colombianos.

Lucho es apreciado por sus compañeros del Bayern. | Foto: Pantallazo X: @luisdiaz19_