Alberto Gamero fue el primer entrenador en dirigir a Radamel Falcao García en Colombia. A su llegada al país en 2024, fue el estratega quien le dio una de las primeras bienvenidas para ser parte de Millonarios.

Durante el tiempo que ambos estuvieron juntos, la relación fue amena. ‘Tito’ procuró siempre cuidar del jugador, arroparlo y hasta blindarlo de críticas que se presentaron al no darse la adaptación rápida.

Falcao García junto Alberto Gamero, el primer técnico que tuvo al llegar a Colombia. Foto: X @MillosFCOficial

Al final del 2024, la dirigencia del azul decidió remover a Gamero, el cual fue reemplazado por David González para el 2025-I. Con el más joven, Falcao y Millonarios estuvieron cerca de una final de Liga, la cual perdieron en la fecha final de cuadrangulares ante Santa Fe.

Para el estratega samario su camino en el fútbol tuvo que seguir. Deportivo Cali lo contactó y con estos ha permanecido en el último tiempo, en busca de recobrar la grandeza de un histórico que permanece dormido.

Hoy día, ante el anuncio oficial de Millonarios sobre el retorno del Tigre, en una rueda de prensa con el cuadro azucarero le preguntaron a Gamero por su reacción al ver de nuevo a García Zárate en Colombia.

Este se mantuvo sumamente respetuoso, además de elogiante por la carrera de Falcao y su importancia tras arribar de nuevo al país: “Me parece que es jugador ídolo no solo en el fútbol colombiano sino a nivel mundial”.

“Esos jugadores engrandecen la Liga”, resaltó tras el acuerdo que volvió a lograr el azul y blanco con el máximo goleador de la historia de la Selección Colombia.

🐅Ⓜ️”FALCAO ES UN ÍDOLO A NIVEL MUNDIAL, BIENVENIDO DE NUEVO AL FÚTBOL COLOMBIANO “ Alberto Gamero, DT del @DeportivoCaliCP sobre el regreso de @FALCAO



✍🏼Si no le rebajan las 4 fechas de sanción que tiene el delantero de 39 años debutaría ante el Cali en Palmaseca. pic.twitter.com/aNGkblqPj7 — Sportsfansco (@sportsfanscali) January 7, 2026

“Tenemos jugadores que vienen de jugar en grandes clubes y vienen a fortalecernos”, aplaudió por la manera en que se han reforzado en su Cali, así como en Millonarios, entre otros cuantos.

“Para él es bueno, lo debe ser también para la hinchada de Millonarios y para el fútbol colombiano... que logre su objetivo. Bienvenido”, completó deseándole lo mejor a quien tuvo a cargo tiempo atrás.

En agosto de 2025 dijo no al Cali

En diálogo con F90, de ESPN, el director técnico fue consultado sobre la posibilidad de dar el gran golpe y concretar la llegada de Falcao García al Deportivo Cali.

De manera inesperada, el samario confesó que sí existió una conversación y un ofrecimiento directo de su parte: “Yo le dije que necesitando un 9 y tú por allá. Aquí te espero”.

#ESPNF90Colombia



Nos acompaña Alberto Gamero, entrenador del Deportivo Cali



"A Falcao lo quiero como a un hijo, hablamos muy seguido, me dijo que SE LE HACÍA DIFÍCIL venir a otro equipo que no fuera Millonarios"



▶️ No te pierdas F90 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/xzSd74bsKq — ESPN Colombia (@ESPNColombia) August 8, 2025

Consciente de lo complejo del panorama, Gamero aclaró que “lo hace en broma. Es muy difícil”.

Prácticamente de inmediato, tras ese intercambio, el futbolista le entregó una respuesta contundente: “No profe, no iría a un equipo diferente a Millonarios”.

Para el entrenador quedó clara la postura del jugador, la cual respeta y entiende, sabiendo que “se le hace muy difícil”.

Se preparó para su ‘último baile’

Falcao García al término del año anterior e inicio de este confesó abiertamente que deseaba jugar en 2026. No tenía claro dónde, debido a que recibía ofertas, pero sí se entrenó a la más alta intensidad para estar preparado.

Falcao García se entrenó a tope e individualmente a finales de 2025 Foto: Captura a video A.P.I

De México, Argentina y hasta Europa (Portugal) le habrían buscado, sin embargo, con Millonarios sentía que había una deuda pendiente, la cual espera poder pagar en los seis meses de contrato que firmó con la obtención del título de Liga BetPlay 2026-I.