La reacción de Alberto Gamero por ver de nuevo a Falcao García con Millonarios: no lo ocultó

Una vez se conoció la noticia, al extécnico del delantero le preguntaron por su opinión sobre la contratación a los 40 años del Tigre. El samario fue certero.

Redacción Deportes
7 de enero de 2026, 9:24 p. m.
Alberto Gamero y Falcao García coincidieron en 2024, cuando fue la primera etapa del jugador en Millonarios
Alberto Gamero y Falcao García coincidieron en 2024, cuando fue la primera etapa del jugador en Millonarios Foto: Captura a (Sportsfansco) y Colprensa

Alberto Gamero fue el primer entrenador en dirigir a Radamel Falcao García en Colombia. A su llegada al país en 2024, fue el estratega quien le dio una de las primeras bienvenidas para ser parte de Millonarios.

Durante el tiempo que ambos estuvieron juntos, la relación fue amena. ‘Tito’ procuró siempre cuidar del jugador, arroparlo y hasta blindarlo de críticas que se presentaron al no darse la adaptación rápida.

Falcao García junto a su nuevo técnico, Alberto Gamero
Falcao García junto Alberto Gamero, el primer técnico que tuvo al llegar a Colombia. Foto: X @MillosFCOficial

Al final del 2024, la dirigencia del azul decidió remover a Gamero, el cual fue reemplazado por David González para el 2025-I. Con el más joven, Falcao y Millonarios estuvieron cerca de una final de Liga, la cual perdieron en la fecha final de cuadrangulares ante Santa Fe.

Para el estratega samario su camino en el fútbol tuvo que seguir. Deportivo Cali lo contactó y con estos ha permanecido en el último tiempo, en busca de recobrar la grandeza de un histórico que permanece dormido.

Luis Fernando Muriel se acerca a Junior: mega oferta supera las demás y el trato sería inminente

Papelón insólito de Santa Fe: fichaje que fue anunciado se les cayó y “ya no jugará”

Mundialista se le ofreció a Falcao García para armar gran dupla en Millonarios: “Llévame”

Así reaccionó Carlos Antonio Vélez al regreso de Falcao García a Millonarios: lanzó recado

Ante rival histórico: este sería el primer partido de Falcao García en su regreso a Millonarios

Reemplazo de Luis Díaz es buscado por Bayern Múnich: desenmarañan plan que se ejecutaría

Estrella mundial anunció su retiro del ciclismo con solo 33 años: sufre el equipo de Vingegaard

Deportivo Cali pega otro mordisco: sacó la chequera y le quitó una pieza clave al Junior

Alberto Gamero confirmó el siguiente fichaje de lujo para Deportivo Cali: “Lo vamos a traer”

Deportivo Cali rompe el mercado: nuevo goleador es oficial y viene de un gigante de Brasil

Hoy día, ante el anuncio oficial de Millonarios sobre el retorno del Tigre, en una rueda de prensa con el cuadro azucarero le preguntaron a Gamero por su reacción al ver de nuevo a García Zárate en Colombia.

Este se mantuvo sumamente respetuoso, además de elogiante por la carrera de Falcao y su importancia tras arribar de nuevo al país: “Me parece que es jugador ídolo no solo en el fútbol colombiano sino a nivel mundial”.

“Esos jugadores engrandecen la Liga”, resaltó tras el acuerdo que volvió a lograr el azul y blanco con el máximo goleador de la historia de la Selección Colombia.

“Tenemos jugadores que vienen de jugar en grandes clubes y vienen a fortalecernos”, aplaudió por la manera en que se han reforzado en su Cali, así como en Millonarios, entre otros cuantos.

“Para él es bueno, lo debe ser también para la hinchada de Millonarios y para el fútbol colombiano... que logre su objetivo. Bienvenido”, completó deseándole lo mejor a quien tuvo a cargo tiempo atrás.

En agosto de 2025 dijo no al Cali

En diálogo con F90, de ESPN, el director técnico fue consultado sobre la posibilidad de dar el gran golpe y concretar la llegada de Falcao García al Deportivo Cali.

De manera inesperada, el samario confesó que sí existió una conversación y un ofrecimiento directo de su parte: “Yo le dije que necesitando un 9 y tú por allá. Aquí te espero”.

Consciente de lo complejo del panorama, Gamero aclaró que “lo hace en broma. Es muy difícil”.

Prácticamente de inmediato, tras ese intercambio, el futbolista le entregó una respuesta contundente: “No profe, no iría a un equipo diferente a Millonarios”.

Para el entrenador quedó clara la postura del jugador, la cual respeta y entiende, sabiendo que “se le hace muy difícil”.

Se preparó para su ‘último baile’

Falcao García al término del año anterior e inicio de este confesó abiertamente que deseaba jugar en 2026. No tenía claro dónde, debido a que recibía ofertas, pero sí se entrenó a la más alta intensidad para estar preparado.

Falcao García se entrena a tope e individualmente a finales de 2025
Falcao García se entrenó a tope e individualmente a finales de 2025 Foto: Captura a video A.P.I

De México, Argentina y hasta Europa (Portugal) le habrían buscado, sin embargo, con Millonarios sentía que había una deuda pendiente, la cual espera poder pagar en los seis meses de contrato que firmó con la obtención del título de Liga BetPlay 2026-I.

