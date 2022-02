La recuperación de Egan Bernal avanza al lado de su familia

Desde el primer momento del accidente de Egan Bernal, dos mujeres y dos hombres han sido fundamentales en su proceso. Su mamá, Flor Marina Gómez, que apenas se enteró de lo sucedido a su hijo llegó al hospital en ropa de entrenamiento pues se encontraba rodando en su bicicleta; su novia, María Fernanda Motas; su papá, y su hermano.

“Para ellos era muy duro verme en la cama con tubos en los pulmones, no me podía mover e incluso mi mamá me tuvo que cambiar de nuevo el pañal. Otra vez fui su niño y su bebé. Mi papá, aunque es una persona muy fuerte, sé que dentro estaba destrozado, me daba de comer, hacía turnos muy feos con mi novia y mi hermano. Les tocó muy duro, vivieron su propio drama”, le relató Egan Bernal a Vicky Dávila en la entrevista exclusiva con SEMANA.

Esta tarde de jueves 24 de febrero, el pedalista de 25 años dio a conocer a través de sus redes sociales una nueva imagen durante su recuperación. En el post se ve a su fisioterapeuta Carlos Entrena, especialista que además ha trabajado con la Selección Colombia de fútbol de mayores dirigiendo los trabajos; a su papá, Germán Bernal, sentado a un lado muy pendiente del proceso, y a su novia María Fernanda Motas, muy pegadita a su pareja también acostada acompañándolo.

La publicación está acompañada del texto: “La fuerza de la Familia 👊🏽” y alcanza más de 5 mil likes.

SEMANA consultó a Sebastián Botero, especialista de @fisiolasercolombia sobre los ejercicios que realiza Bernal que se nota acostado en una colchoneta ejercitando sus piernas.

Según explicó Botero, lo que está trabajando Egan es el fortalecimiento del tren inferior y de manera general. “Es un aro que se utiliza para fortalecer aductores, es decir, los músculos internos del muslo. El aparato que usa tiene diferentes colores y resistencias. El ejercicio consiste en ponerlo en medio de las piernas, se aprieta con las rodillas y se logra el fortalecimiento”, le dijo el fisioterapeuta a SEMANA.

Egan cada vez sorprende más al mundo con su fortaleza y resiliencia. Desde su salida del hospital en silla de ruedas, sus primeros pasos, pedalazos acompañados, jugando fútbol, en el gimnasio o simplemente tomando algo en su casa, acompañaba cada imagen con mensajes de motivación para no desfallecer. “Estoy trabajando muy fuerte. Si uno quiere llegar a la Luna tiene que apuntarle al Sol, y lo estoy haciendo. Cada vez que estoy yendo a la terapia intento hacer más, pregunto para hacer más y quiero hacer más”, precisó en entrevista con SEMANA.

El lamentable accidente de Egan Bernal sucedió el pasado 24 de enero, hace exactamente un mes en las vías de Cundinamarca, cuando realizaba su rutina contrarreloj preparando su temporada 2022 cuyo principal objetico era el Tour de Francia. “Yo hice mi serie. Llegando a Gachancipá, antes de unos reductores, miré hacia adelante y no había nada. Había un carro atrás que me estaba escoltando. Sigo haciendo mi serie y me acuerdo de que iba a 58 kilómetros por hora”, dijo en exclusiva a SEMANA.

Luego, precisó: “Me estrellé contra el bus a 62 kilómetros por hora. La flota estaba quieta. En ese momento, imagínese el dolor. Caí y dije: me di muy duro. Fue un golpe en seco. Sentí que me estaba desmayando. Me acomodaron el hueso y me dolió muchísimo. Eso ayudó a que no perdiera tanta sangre, creo que perdí en total dos litros y medio. Esas pequeñas cosas que hicieron ayudaron para que, cuando llegara al hospital, no estuviera tan mal”, contó a Vicky.