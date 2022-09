La Selección Colombia no para: Néstor Lorenzo anunció la lista de convocados para octubre

Después del éxito en los amistosos ante Guatemala y México en Estados Unidos, el siguiente paso para la Selección Colombia será el microciclo a disputarse la próxima semana en la sede deportiva de la Tricolor ubicada en la ciudad de Barranquilla.

Tal como lo había adelantado en una reciente rueda de prensa, Néstor Lorenzo llamó a 24 jugadores del medio local, con los que trabajará algunas sesiones de entrenamiento pensando en el ciclo mundialista que iniciará en el año 2023. En esta lista solo aparecen jugadores de la Liga Betplay, pero no están incluidos Andrés Llinás y Álvaro Montero, con quienes compartió en la gira por Santa Clara y Nueva Jersey.

Carlos Gómez, jugador revelación del actual campeonato, es una de las grandes sorpresas, al lado de jugadores como Júnior Hernández (Deportes Tolima), Nicolás Gil (Unión Magdalena, Johan Torres (Santa Fe) y Roberto Hinojosa (Unión Magdalena). Lorenzo también apeló a la memoria de aquellos que hicieron proceso de divisiones menores con la Selección como Andrés Correa (Equidad), Brayan Vera (América) y Ricardo Márquez (Unión Magdalena).

En la convocatoria sorprende la ausencia de jugadores de Atlético Nacional, un equipo habitual en procesos anteriores tanto para amistosos, microciclos e incluso partidos de Eliminatoria o Copa América. Según pudo conocer SEMANA, los clubes antioqueños pidieron que no se citara a ninguno de sus jugadores, a raíz que el clásico se disputará el próximo jueves 6 de octubre.

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia. - Foto: NurPhoto via Getty Images

La idea de estas tres jornadas de trabajo, a ejecutarse el martes 4, miércoles 5 y jueves 6 de octubre, es conocer a esos futbolistas de la liga local que pueden dar una mano en cualquier momento, así como Llinás y Montero lo hicieron en la más reciente convocatoria. “Decidimos aprovechar para mirar jugadores de Europa, es más fácil que los presten ahora”, había adelantado el técnico en rueda de prensa, cuando le preguntaron sobre casos puntuales como el de Daniel Ruiz.

Lorenzo no ocultó que le gustaría ver a estos jugadores en acción, pero ante el calendario tan apretado tuvo que buscar opciones de verlos a todos y explicarles cuál será su plan de trabajo al frente de la Tricolor. “Hay un tema que es primordial y es que no hay fecha Fifa, no vamos a tener prioridad sobre la convocatoria de los jugadores que queramos pedir, además los jugadores van a tener pocas vacaciones porque ya tuvieron a mitad de año y van a tener dos semanas, nada más”, explicó hace unos días.

Este no será el único microciclo a realizarse en octubre, pues a mediados del mes se espera otra reunión con algunos de los futbolistas que no pudieron ser tenidos en cuenta en esta lista de 24. Después de ello, hay una remota posibilidad de conseguir un amistoso en el exterior, sin embargo, esa es una versión por confirmar desde la dirigencia de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

Convocatoria microciclo de octubre