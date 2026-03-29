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La tabla de la Liga BetPlay tras las victorias de Junior en Bogotá y Atlético Nacional en Pasto

Se definió el primer lugar del campeonato, mientras que otros equipos se afianzan entre los ocho.

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Redacción Deportes
29 de marzo de 2026, 8:33 p. m.
Internacional de Bogotá enfrenta a Junior, por encuentro válido de la Liga BetPlay I 2026 de la fecha 14, en el estadio Metropolitano de Techo.
Internacional de Bogotá enfrenta a Junior, por encuentro válido de la Liga BetPlay I 2026 de la fecha 14, en el estadio Metropolitano de Techo. Foto: Lina Gasca

La fecha número 14 del fútbol profesional colombiano continuó se desarrollo este domingo, 29 de marzo, coincidiendo con la jornada de amistosos de la fecha FIFA.

A pesar de la atención centrada en el compromiso de la Selección Colombia frente a Francia, el torneo local cumplió con su programación en ciudades como Bogotá y Pasto, donde se disputaron encuentros con incidencia directa en la clasificación general.

Tabla de posiciones actualizada

Atlético Nacional y Deportivo Pasto definieron el líder de la tabla de posiciones, mientras que Atlético Junior se consolida dentro de los ocho e Internacional de Bogotá continúa cediendo puntos.

Internacional de Bogotá frente a Junior de Barranquilla

El Estadio Metropolitano de Techo fue el escenario del primer compromiso del día, iniciado a las 4:10 p.m. El encuentro enfrentó a dos instituciones ubicadas en la parte alta de la tabla de posiciones, ante la mayor asistencia de aficionados del equipo visitante.

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Junior de Barranquilla, que contó con Teófilo Gutiérrez en la línea de ataque, logró romper la paridad en el marcador sobre el minuto 76, gracias a una anotación de Luis Fernando Muriel.

Internacional de Bogotá, bajo la custodia del portero Wuilker Faríñez, mantuvo un esquema cerrado durante gran parte del juego, pero no logró revertir el resultado tras el gol del delantero atlanticense.

Con esta victoria, el conjunto tiburón suma puntos clave para consolidar su posición en el grupo de los ocho, de cara a las instancias finales del campeonato.

Duelo por el liderato: Deportivo Pasto contra Atlético Nacional

El cierre de la jornada dominical estuvo protagonizado por los dos equipos que ocupan las primeras casillas del torneo. Atlético Nacional, con una formación que incluyó a Mateus Uribe y Edwin Cardona en el mediocampo, enfrentó un planteamiento ofensivo por parte del Deportivo Pasto en condición de local.

El desarrollo del juego presentó una alternancia en el dominio del balón por parte de ambas escuadras. Una anotación de Alfredo Morelos le dio la ventaja al equipo verdolaga, mientras que Pasto encontró el empate parcial con Andrey Estupiñán.

Finalmente, la victoria del equipo de Antioquía la puso Juan Manuel Rengifo por medio de un tiro de media distancia y le sirvió a Nacional para mantener el liderato. Además, con los tres puntos, Nacional llegó a 30 y se convirtió en el primer clasificado a las finales.

Próximos partidos

La fecha número 14 terminará este lunes, 30 de marzo, con los siguientes partidos:

Deportivo Independiente Medellín vs. América de Cali, en el Estadio Atanasio Girardot, a las 6:10 p.m.

Millonarios vs. Fortaleza, en el Estadio Nemesio Camacho el Campín, a las 8:20 p.m.

Llaneros vs. Once Caldas, en el Estadio Bello Horizonte de Villavicencio, a las 8:30 p.m.