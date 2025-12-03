Una nueva fecha de la Premier League cargada de goles y un Daniel Muñoz imbatible que apareció para salvar al Crystal Palace ante el Burnley. Además, hay nuevo papelón del Liverpool y el Chelsea sorprendió con una derrota ante el Leeds. Todo esto a falta del partido Manchester United vs. West Ham para completar la jornada 14 de la considerada mejor liga del mundo.

Hubo sabor colombiano tras el golazo de cabeza de Daniel Muñoz para la victoria 1-0 de su equipo ante el Burnley. En condición de visitante, el club de Londres pudo contar con el lateral colombiano, que marcó un gran pase largo para el cabezazo y el 1-0 final al minuto 44. Esa anotación fue suficiente para decretar los tres puntos al Crystal Palace y el ascenso en la tabla que les permite la ilusión con un cupo a torneo UEFA la próxima temporada.

Por ahora, Crystal Palace es quinto en la tabla. La labor de Daniel Muñoz es fundamental para lograr los objetivos y seguir ascendiendo en la Premier League, siempre y cuando pueda continuar, ante los rumores que podría ir al PSG, Real Madrid, Barcelona o Chelsea.

Hablando del Chelsea, hubo papelón y se vio sorprendido por el Leeds United en Elland Road. Un 3-1 fue más que suficiente para tomar un respiro en la pelea por alejarse del descenso y le pudo dar un gran golpe a uno de los favoritos al título esta temporada. Arsenal, en el Emirates Stadium, aprovechó ese desliz y cumplió con el trámite. 2-0 ante Brentford y alarga su ventaja en la tabla de posiciones.

Papelón del Liverpool y el Wolverhampton de Jhon Arias cerca del descenso

Wolverhampton de Jhon Arias y Yerson Mosquera también tuvo acción en la Premier, pero como ya es costumbre, volvió a perder y con apenas 2 puntos, ve muy cerca del descenso de forma prematura. Tottenham y Newcastle empataron 2-2 y Aston Villa pudo sacar adelante un 4-3 ante Brighton, en el juego de la jornada.

A primera hora (martes), Manchester City ya le había ganado 5-4 al Fulham y Everton por la mínima diferencia derrotó a Bournemouth. Por otra parte, los ojos se colocan en el nuevo papelón del Liverpool en Anfield. Otra vez, ante su público, no pudo ganar y el Sunderland hubo escenas del juego que se ilusionó con la victoria.