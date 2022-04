La tajante respuesta de menor agredido ante la invitación de Cristiano Ronaldo

La imagen del astro portugués Cristiano Ronaldo lanzando el celular de un menor de edad al suelo le dio la vuelta al mundo. El delantero luso, después de su reprochable accionar, se encuentra en el ojo de la polémica, pues un sinnúmero de reacciones y medidas se han conocido en su contra.

Horas después del desesperado gesto, Ronaldo se manifestó en sus redes sociales pidiéndole disculpas al menor, incluso le realizó una invitación de ver un partido en el mítico Old Trafford de ver un partido del United. “Nunca es fácil lidiar con las emociones en momentos difíciles como el que estamos viviendo. Sin embargo, siempre tenemos que ser respetuosos, pacientes y dar el ejemplo a todos los jóvenes que aman el juego bonito. Me gustaría disculparme por mi exabrupto y, si es posible, me gustaría invitar a este seguidor a ver un partido en Old Trafford, como muestra de juego limpio y deportividad”, escribió Cristiano en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, y para sorpresa de muchos, el menor de edad llamado Jake Harding, rechazó la invitación del jugador y dijo, además, que no piensa aceptar sus disculpas.

¿Por qué mi hijo debería viajar al Old Trafford? ¿Por qué querría un blue ir a ver a un red devil? No tengo nada que decirle”, dijo la madre a Sky News.

“Cómo puedes hablar de deportividad y hacerle eso a un niño de 14 años. Eso no es deportividad en absoluto. Si fuera genuino, creo que debería haberse dado vuelta en el momento del incidente, tomar el teléfono de Jake y decir ‘lo siento’. No son mis palabras, son de mi hijo. Él se vio más afectado que yo con la situación y decidió que no quiere ir a Manchester y no quiere conocer a Ronaldo”, agregó la mujer.

Tras conocerse toda esta información, en las últimas horas, una de las organizaciones que trabaja con Cristiano Ronaldo decidió ponerle fin a sus lazos. Se trata de la ONG Save The Children, que vela por los derechos de los mejores de edad, por tal motivo prefirió dejar de colaborar con el futbolista con el que tenían un convenio de patrocinio desde hace varios años. Esta información fue revelada por el diario británico The Sun.

Además, la policía inició una investigación por un incidente en el que el delantero del Manchester United por tirar un teléfono móvil de un aficionado del Everton. Un portavoz de la policía de Merseyside confirmó la investigación.

“Podemos confirmar que estamos en contacto con el Manchester United FC y el Everton FC tras los informes de un presunto asalto en el partido de fútbol Everton-Manchester United en Goodison”, indicó.

“Cuando los jugadores abandonaban el campo a las 14.30 horas, se informó de que un niño había sido agredido por uno de los jugadores del equipo visitante cuando salían del campo. Se están realizando investigaciones y los oficiales están trabajando actualmente con el Everton para revisar las imágenes y están realizando extensas investigaciones de testigos para establecer si se ha cometido un delito”, prosiguió.