Las cosas no cambian en Deportivo Cali; aseguran que hubo fuerte agarrón entre Jorge Luis Pinto y un jugador

El 2022 para el Deportivo Cali fue un año fatídico, pues luego de ser campeón, las cosas cambiaron por completo en la escuadra verdiblanca, que firmó dos campeonatos pésimos, terminando ubicado en las últimas casillas y, tras de todo, cerca de pelear el descenso para este año 2023.

Ante esto, la directiva del club tomó la decisión de salir de su antiguo técnico, Rafael Dudamel, para darle las riendas a Mayer Candelo, técnico que tampoco pudo solventar la crisis y que, incluso, tuvo ciertos cruces con algunos jugadores, tal es el caso de Teófilo Gutiérrez, quien no disputó varios duelos por decisión del estratega.

Los jugadores del Cali alistan lo que será este 2023. Foto: Deportivo Cali. - Foto: Foto: Deportivo Cali.

Luego del problemón que dejó Mayer Candelo, los directivos del Cali quisieron encaminar las cosas con un técnico de alta experiencia y jerarquía como Jorge Luis Pinto. El santandereano se puso en marcha y cambió la cara del cuadro azucarero en el final del año 2022.

Sin embargo, para este 2023, parece que las cosas no han arrancado de la mejor manera en la era Pinto, pues no ha tenido los mejores resultados en los partidos de pretemporada. En el primero enfrentó a El Nacional de Quinto y cayó 3-0, luego volvió a perder ante Puerto Cabello de Venezuela, en dos compromisos que se disputaron en la sede deportiva (1-0 y 4-1, respectivamente).

Ante este oscuro panorama y teniendo en cuenta los malos resultados de estos partidos amistosos, se conoció que el técnico tuvo un fuerte cruce con un jugador de la plantilla en el camerino. Se trata de Jhon Vásquez, jugador que volvió tras una temporada en el fútbol de Brasil y con el que habría tenido la pelea.

El periodista Nelson Sandino aseguró que después de consultar fuentes, conoció que se presentó un rifirrafe entre el entrenador y el jugador.

Jorge Luis Pinto, técnico del Deportivo Cali. - Foto: Dimayor

Luego del hecho, Pinto habló en rueda de prensa y negó esta versión: “No hubo altercado. A mi edad, después de recorrer tantos partidos, de dirigir 1250 partidos en clubes y 175 en selecciones, no me voy a poner a pelear ni a discutir. Yo ya no estoy para eso”, dijo el entrenador.

Por lo pronto, el Deportivo Cali se alista para su debut de la Liga Betplay, el cual se dará hasta la tercera jornada, pues sus dos primeros juegos se encuentran aplazados por disposiciones de los rivales.

El primer duelo oficial será el próximo 5 de febrero cuando se midan con el Once Caldas de Manizales en su casa.

Programación Liga BetPlay (fecha 1)

Martes 24 de enero

Atlético Bucaramanga vs. Envigado FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: WIN+

Miércoles 25 de enero

Unión Magdalena vs. Atlético Huila

Hora: 3:10 p.m.

Estadio: Sierra Nevada

Televisión: WIN/WIN+

Águilas Doradas vs. Junior FC

Hora: 5:20 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: WIN+

Jueves 26 de enero

Boyacá Chicó vs. Alianza Petrolera

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: WIN/WIN+

Deportes Tolima vs. América de Cali

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: WIN+

Atlético Nacional vs. Once Caldas DAF

Hora: 8:20 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: WIN+

Viernes 27 de enero

Jaguares FC vs. Independiente Santa Fe

Hora: 5:20 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: WIN/WIN+

Juegos aplazados

Millonarios vs. Pasto

La Equidad vs. Independiente Medellín