Las duras consecuencias para Atlético Nacional tras un hecho que ocurrió en el partido contra Águilas Doradas

Luego del partido válido por la cuarta fecha de los cuadrangulares semifinales ante Águilas Doradas, el conjunto ‘verdolaga’ tendría una sanción por una acción que cometió luego de haber finalizado el encuentro en el estadio Alberto Grisales, el cual dio como ganador a Atlético Nacional por la mínima diferencia, resultado que lo deja muy cerca de la clasificación a la final del torneo.

En medio del juego, el entrenador Paulo Autuori tuvo varias quejas e incomodidades respecto a las decisiones arbitrales que se estaban tomando en el duelo. Justamente para evitar hablar mal de la actuación arbitral y no entrar en detalles y acarrear una posible sanción, desde Nacional decidieron no asistir a la rueda de prensa con el fin de no generar una sanción como la que ya tuvieron por quejarse del árbitro colombiano.

Paulo Autuori - Foto: DIMAYOR

Pero la decisión de no asistir a la rueda de prensa postpartido y, según el reglamento de la Federación Colombiana de Fútbol, esto es causa justa de una sanción.

Debido a esto, las directivas del club ‘verdolaga’ ya habían pagado una multa similar en la final de la Superliga, cuando el mismo entrenador no estuvo el tiempo mínimo de permanencia ante los medios de comunicación y, debido a esto, fue multado por una suma cercana a los $ 5.800.000 de pesos colombianos.

Paulo Autuori durante el partido de Atlético Nacional y Unión Magdalena - Foto: DIMAYOR

De acuerdo con literal f del artículo 78 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol, serán sancionados los clubes que no cumplan con las disposiciones de la organización en sus protocolos, entre ellos, las ruedas de prensa.

Asimismo, el Código Disciplinario Único añade en el articulo 78, “Otras infracciones de un club. Constituye infracción sancionable con multa de cinco (5) a veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la infracción, cuando el club en cuestión incurra en cualquiera de las siguientes conductas: f) Al club que no cumpla con las disposiciones establecidas por el organizador del campeonato para el desarrollo de los partidos, protocolos de seguridad e identificación, premiaciones del certamen y cualquier otra disposición de naturaleza reglamentaria en relación con el partido o espectáculo deportivo”.

Según lo anterior, Nacional estaría siendo sancionado con mínimo cinco y máximo veinte salarios mínimos mensuales, lo que significaría que en el peor de los casos, los ‘verdolagas’ tendrían que pagar más de 20.000.000 de pesos.

La grave denuncia en contra de Autuori por parte de un recogebolas

Corría el minuto 90 del partido entre Águilas Doradas de Rionegro y Atlético Nacional. Jean Pineda, jugador del equipo del oriente de Antioquia, va a la banda para hacer un saque desde allí, muy cerca al banco de Atlético Nacional. Un recogepelotas le alcanza el balón para agilizar su saque de banda. De inmediato, se ve como Paulo Autuori, técnico del verde paisa se acerca al joven.

A esa altura, los dirigidos por Lucas González perdían 1 a 0 con gol de Dorlan Pabón pero intentaban por todos los medios vulnerar la valla de Kevin Mier, quién salió como figura del compromiso.

SEMANA conoció el video que Águilas presentaría ante la comisión del campeonato y las declaraciones del recogebolas.

El joven que trabaja como recogebolas en el Estadio Alberto Grisales dice que Paulo Autuori lo aruñó - Foto: Águilas Doradas

“La intención mía era agilizar el juego, pero en un momento puntual voy a recoger el balón que me tira. Lo recojo, me voy a ubicar en el sector que me corresponde, sale Autuori diciéndome en la cara, sos una vergüenza. Me coge del brazo fuerte y me hace esto”, dice el recogebolas mostrando las heridas en su brazo izquierdo.

Según denuncia este joven, la agresión del timonel brasileño fue física a lo que él no reaccionó.

“En el momento, no reacciono, soy respetuosos porque es un mayor de edad. Mi intención repito, era agilizar el juego. No sé si mi palabra tiene valor. Soy un simple recogebolas el es un DT profesional ya. Creo que tiene experiencia. Repito, me aruñó y me halo la camisa”, cuenta.

SEMANA se comunicó con Atlético Nacional intentando una respuesta oficial de Paulo Autuori, timonel verdolaga y desde la institución contestaron que este 6 de junio a las 7:30 a.m. será la rueda de prensa oficial del equipo.