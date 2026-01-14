Deportes

Las humildes palabras de Ander Herrera tras intercambiar camisetas con Falcao: “Es algo muy importante”

Ander Herrera y Radamel Falcao fueron dos de las figuras que estuvieron en el partido Millonarios vs. Boca Juniors en La Bombonera.

William Horacio Perilla Gamboa

15 de enero de 2026, 2:00 a. m.
Ander Herrera y Radamel Falcao.
Ander Herrera y Radamel Falcao. Foto: Pantallazo X: @SC_ESPN

Noche mágica e intensa en La Bombonera tras el partido amistoso de Millonarios con Boca Juniors en el homenaje al técnico Miguel Ángel Russo, un ídolo de ambos equipos que falleció a principios de octubre pasado. El entrenador hizo historia en Bogotá y Buenos Aires y el 14 de enero fue el momento para recordarlo.

En lo que tiene que ver con Radamel Falcao, había expectativa por su nuevo debut con Millonarios, luego de 208 días sin jugar, siendo su último partido aquel clásico contra Santa Fe que dejó sin final de Liga al equipo azul. Tras un semestre sin jugar, el delantero volvió al club de sus amores con un aire de revancha.

Por otra parte, Ander Herrera es un volante español que está enamorado de Boca Juniors. Llegó en 2025 y su carrera es de quilates. Tras el debut en el Real Zaragoza de España, pasó al Manchester United, donde disputó cinco temporadas. Por si fuera poco, pasó al PSG en el 2019 y allí compartió camerino con figuras como Kylian Mbappé, Neymar y Lionel Messi.

Ander Herrera con Boca Juniors.
Ander Herrera con Boca Juniors. Foto: AFP

Ander compartió camerino con Falcao en el Manchester United y hay una buena amistad entre ambos. Luego de muchos años sin verse, lograron cruzarse en este amistoso de Boca contra Millonarios, en el que Radamel fue una de las figuras más buscadas y abucheadas de la noche. Herrera tuvo unas palabras sobre las diferencias del fútbol de Europa con el de Sudamérica y elogió la Copa Libertadores.

Herrera: Intercambio de camisetas con Falcao y elogia la Libertadores

Al volante español se le vio hablando con Radamel Falcao, cruzaron palabras e intercambiaron las camisetas. Luego, se presentó en las cámaras de ESPN, donde resaltó la competitividad de Sudamérica, comparado con la mística de las ligas de Europa y la Champions League.

“Sabemos lo que significa la Copa (Libertadores) para nuestra gente y personalmente jugar una competición tan prestigiosa, a nivel de Champions en Europa, acá en Sudamérica la Libertadores, es algo muy importante, es enorme. Bueno, para Boca sabemos lo que significa. Hay humildad, pero entendemos que Boca es un equipo copero”, dijo Ander Herrera en ESPN.

Tras el intercambio de camisetas con Ander, Falcao se saludó con varios jugadores de Boca, Carlos Darwin cruzó palabras con Agustín Marchesín, su amigo en el América de México. Radamel también estuvo con Leandro Paredes y recibieron la Copa Miguel Ángel Russo y chocaron manos.

