León publica confesión de James Rodríguez en plena Selección Colombia: Mundial 2026 está en medio

“Yo siempre he dicho que el fútbol es igual en todos lados. Son once contra once, tienes dos arcos, un balón, y tratar de hacer gol en el arco del equipo que no está contigo (entre risas). Es verdad que es mucho más fácil estar en el país donde se va a jugar la Copa Mundial (México en United 2026), va a ser mucho más fácil para mi, y bueno, creo que va a ser muy importante competir”, fueron las palabras de James.