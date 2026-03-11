Hasta el último minuto las acciones del primer partido de la jornada de este miércoles en Champions League entre Bayer Leverkusen y Arsenal estuvieron a tope.

Fue hasta el minuto 88 que los alemanes estaban ganando por 1-0, pero un dudoso penal en favor de los gunners les permitió a los de Mikel Arteta rescatar un empate 1-1, tras la anotación de agónica de Kai Havertz.

A pesar de la protesta hecha por los germanos, el juez central decidió mantener en firme la decisión. Quien haya pasado por Leverkusen y hoy defienda los colores de Arsenal se hizo cargo, cumpliendo con la habitual ‘ley del ex’.

Dicho resultado lo deja todo abierto para la vuelta (17 de marzo), a disputarse la semana venidera en Emirates Stadium. El juego decisivo está previsto para desarrollarse desde las 3:00 p.m. (hora de Colombia).

Leverkusen sacó ventaja primero

Apenas unos segundos después del descanso, el español Álex Grimaldo botó un saque de esquina muy elevado, que llegó hasta el segundo palo, donde apareció el capitán Robert Andrich (46′) para adelantar de cabeza al Werkself. Los Gunners respondieron de penal, con un gol anotado desde los once metros por el exjugador del Leverkusen Kai Havertz (89′).

Todo se decidirá por tanto el próximo martes en el Emirates Stadium, tras un primer cara a cara igualado.

Leverkusen dio por los aires el primer mazazo de la llave ante Arsenal en Champions League Foto: DeFodi Images via Getty Images

Antes del inicio del partido, el Bayer Leverkusen habia bromeado en redes sociales publicando la imagen de una señal sobre el césped del BayArena en la que se leía “¡Prohibido sacar de esquina!”.

La pelota parada es una de las mejores armas del equipo de Mikel Arteta y tanto en Inglaterra como en Europa los rivales del Arsenal saben que un saque de esquina es sinónimo de problemas.

Cuestionado penal ensucia la llave

Pero el miércoles las tornas se cambiaron, luego de una primera mitad muy igualada, en la que la mejor ocasión había sido para los visitantes, cuando el brasileño Gabriel Martinelli estrelló un disparo en el larguero (minuto 19).

En la reanudación, los hombres entrenados por el danés Kasper Hjulmand entraron mejor en el partido, con un cabezazo de Martin Terrier salvado de forma espectacular por el guardameta español David Raya... pero el saque de esquina, botado por su compatriota y compañero de selección Grimaldo, acabó en gol para el Leverkusen.

Cuando parecía que el Werkself viajaría a Londres con ventaja en la eliminatoria, el estadounidense Malik Tillman derribó en el área al atacante inglés Noni Madueke en una acción revisada por el VAR.

La misión de convertir el penal desde los once metros recayó en los hombros de Havertz, excanterano del Bayer Leverkusen y jugador de los Gunners desde 2023. El futbolista de 26 años, que fue homenajeado antes del pitido inicial por su exequipo, disparó raso a la izquierda, y pese a que el guardameta Janis Blaswich adivinó sus intenciones, el balón acabó en el fondo de la red.

Antes del duelo del martes, el Arsenal, líder de la Premier League, recibirá en el campeonato inglés al Everton, mientras que el Leverkusen, actual sexto clasificado en Bundesliga recibirá al líder Bayern Múnich.

*Con información de AFP.