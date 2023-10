Liga Betplay 2023-II al rojo vivo; así se movió la tabla de posiciones en la fecha 16

Con el atenuante de la vuelta de Teófilo Gutiérrez a la casa de Junior, en donde es ídolo, además, de la presencia del ‘Chino’ Sandoval en Cali, quien salió mal del elenco rojiblanco, se planteó un partido interesante, no obstante, Carlos Bacca al 64′ puso el tanto que definió el juego en favor de los suyos.

Para los samarios, el triunfo representó una celebración más allá de una simple victoria. En su pelea por no descender , ganarle a uno de los históricos del balompié colombiano podría terminar siendo clave para salvar la categoría al final del 2023.

Horas después, Independiente Medellín no dejó dudas en la Liga Betplay tras su eliminación sorpresiva a mitad de semana en Copa y pasó por encima del Atlético Huila, al que pudo ganarle por 2-0, perfilando de manera clara su clasificación con 29 puntos en el tercer lugar.

Finalmente, el último juego del domingo se dio entre Boyacá Chicó y Once Caldas, que fue victoria 2-1 de los locales en Tunja. De la fecha 16 restan dos juegos por disputarse: Alianza Petrolera vs. Bucaramanga, el próximo martes, y América vs. Millonarios, programado para el 30 de octubre.