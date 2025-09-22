Suscribirse

Deportes

Linda Caicedo conoció su suerte en el Balón de Oro: resultados oficiales del Trofeo Kopa

La colombiana volvió a quedarse con las manos vacías y no se presentó a la gala de premiación en París.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

22 de septiembre de 2025, 7:26 p. m.
MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 18: Linda Caicedo of Real Madrid looks on during the UEFA Women's Champions League qualifier match between Real Madrid and Eintracht Frankfurt at Estadio Alfredo Di Stefano on September 18, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)
Linda Caicedo, jugadora del Real Madrid | Foto: Getty Images

Linda Caicedo no fue elegida como la mejor jugadora joven del año. La organización del Balón de Oro votó a Vicky López como la primera ganadora del Trofeo Kopa para la rama femenina.

Caicedo estaba entre las nominadas, sin embargo, pesó la derrota en la final de la Copa América Femenina a manos de Brasil y la hegemonía del Barcelona en la liga española.

El resultado de las votaciones ha generado polémica en Europa, aunque muchos daban como favorita a Vicky López por su temporada en la selección nacional y el conjunto azulgrana.

Esta es la segunda vez que Linda Caicedo se queda con las manos vacías en el Balón de Oro, pues hace dos años había quedado en la casilla número 9 en el listado de las mejores jugadoras.

Duras palabras de Vicky López

Linda Caicedo no asistió a la gala de premiación en París, al igual que los jugadores del Real Madrid masculino y su directiva. Esta decisión corresponde a la molestia que se generó desde el año pasado por la inesperada derrota de Vinicius Jr.

Vicky López, ganadora del Trofeo Kopa, sí estaba entre el público y subió a la tarima para mencionar una sentida dedicatoria que sacó más de una lágrima en el Teatro del Chatelet.

“Gracias por este premio. Lo primero que se me viene a la cabeza es mi familia. Le dedicó este premio a mi madre que me protege desde el cielo. Espero que estés orgullosa de mi, te extraño”, expuso la jugadora de Barcelona.

Vicky López tiene 19 años de edad y ya es una jugadora habitual en la selección española. Aunque no pudo conquistar el título de la Eurocopa, su nivel es superlativo y eso le permitió dar el salto al mejor equipo del fútbol español.

En desarrollo...

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Linda Caicedo conoció su suerte en el Balón de Oro: resultados oficiales del Trofeo Kopa

2. Gobierno Petro nombra 16 gestores de paz y revive diálogos con exparamilitares

3. Ojo, conductores: así funcionará la rotación del pico y placa en Medellín para este martes 23 de septiembre

4. Las zonas del Atlántico donde suspenderán el servicio de energía eléctrica este martes, 23 de septiembre

5. California se enfrenta a Trump: impone drástica medida para los agentes de ICE que actúen en el estado

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Linda CaicedoBalón de oroSelección ColombiaReal Madrid

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.