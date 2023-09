Linda Caicedo sorprendió a sus fans a través de un dulce video que dedicó a su novia; vea aquí el mensaje de la jugadora

Cabe añadir que la Selección Colombia Femenina no para de hacer historia. Este martes, la cuenta oficial del Mundial confirmó que Linda Caicedo es la ganadora del premio al mejor gol de toda la cita orbital, igualando lo que había conseguido James Rodríguez con su volea a Uruguay en Brasil 2014.

Dedicatoria de Linda Caicedo a su pareja

Con la canción de Lana del Rey, Say yes to Heaven, de fondo, la jugadera compartió un video de fotografías en las que declara su amor a Valeria.