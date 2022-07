Lionel Messi lidera al PSG en su vuelta: así fue el primer partido de la era Christophe Galtier

El nuevo París SG entrenado por Christophe Galtier comenzó la temporada con una victoria 2-0 ante el Quevilly-Rouen (de la Ligue 2), en un partido amistoso disputado este viernes sin la presencia de dos de las grandes estrellas parisina, Kylian Mbappé y Neymar.

Con un once de salida completamente diferente en cada parte, el PSG no tuvo que forzar para imponerse en su campo de entrenamiento, situado en las afueras de la capital, sin presencia de público, con los goles de Sergio Ramos de penal (34) y del joven de 18 años Djeidi Gassama (54).

Lionel Messi, titular, disputó los 45 primeros minutos.

Neymar, tocado tras el último entrenamiento, fue reservado y Mbappé, incorporado al grupo el pasado lunes, ni tan solo se vistió de corto, aunque sí hizo acto de presencia en el Camp de Loges para ver a sus compañeros.

Otros jugadores como Pablo Sarabia, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Danilo, Rafinha o Thilo Kehrer tampoco jugaron.

El primer partido en el banquillo de Galtier dio pistas de lo que puede ser el modelo de juego con el nuevo entrenador, con una defensa de tres centrales (Marquinhos, Ramos y Diallo, y Juan Bernat y Eric Junior Dina Ebimbe como carrileros por las bandas.

El partido también sirvió para descubrir al portugués Vitinha, el primer fichaje del PSG 2022-2023, que jugó los primeros 45 minutos y dio pases interesantes.

En la portería, Gianluigi Donnarumma fue titular, pero el costarricense Keylor Navas jugó la segunda parte.

Tras este partido, los parisinos volarán el sábado a Japón para disputar tres partidos amistosos contra el Kawasaki Frontale (Tokio, 20 de julio), el Urawa Red Diamonds (Saitama, 23 de julio) y el Gamba Osaka (25 de julio).

Una gira que servirá para preparar la primera gran cita de la temporada: el Trofeo de los Campeones contra el Nantes el 31 de julio en Tel-Aviv (Israel).

C'est terminé ! Les Parisiens s'imposent 2⃣-0⃣ dans cette première rencontre de la saison ! 🔚

⚽️ @SergioRamos (SP)

⚽️ Djeidi Gassama#PSGQRM pic.twitter.com/PWSpCXzTL4 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 15, 2022

La Ligue 1 comenzará para el PSG el 6 de agosto en la cancha del Clermont-Ferrand.

Tras un interminable culebrón concluido con la marcha del argentino Mauricio Pochettino, el club francés nombró este martes a Christophe Galtier, quien se dijo “capaz” de afrontar el desafío, con un objetivo evidente, absoluto y prioritario, ganar la Liga de Campeones.

El técnico francés (55 años), que según una fuente cercana al caso se comprometió por dos temporadas, se presentó ante la prensa vestido con un traje oscuro y una corbata gris en el Parque de los Príncipes, justo antes de un primer entrenamiento programado el martes por la tarde.

“Mido con precisión la responsabilidad que se me ha dado, que el PSG viva una gran temporada. Me he preparado para ello. Si he aceptado estas responsabilidades, es que soy capaz” de afrontarlas, añadió el técnico.

Galtier cortó con las especulaciones sobre una posible marcha del brasileño Neymar, afirmando que desea que el delantero “se quede” en el club.

“Evidentemente, deseo que Neymar se quede, ya que cuando tienes jugadores de clase mundial es mejor tenerlos contigo que en contra”, señaló el nuevo técnico, cuando habían circulado rumores respecto al futuro del brasileño (30 años), que llegó a París en 2017 por 222 millones de euros (231,5 millones de dólares), una suma récord.

“Estoy decidido a hacer que este equipo sea muy sólido, exigente, determinado, para hacer la mejor temporada posible. Si hubiera, desgraciadamente, jugadores que se salen de esas directrices, a partir del momento en que se salgan, serán apartados”, dijo.

Lionel Messi - PSG - Foto: @PSG_inside

“Ningún jugador estará por encima de lo que debe ser el grupo y la posición del grupo”, insistió el técnico en su presentación a la prensa, afirmando que espera disponer de una plantilla “reducida”.

El técnico francés, que dejó su puesto en el Niza a finales de junio, es el séptimo entrenador de la era del fondo de inversión Qatar Sports Investment (QSI).

Galtier completa de este modo el nuevo organigrama de club campeón de la liga francesa, más de un mes después de la prolongación de Kylian Mbappé y la partida del director deportivo Leonardo, sustituido por el consejero deportivo portugués Luis Campos.

*Con información de la AFP.