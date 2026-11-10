Lista de clasificados y eliminados: así quedó la Liga BetPlay de cara a la última fecha

La Liga BetPlay 2026-II está a punto de entrar en su fase definitiva. Este fin de semana se disputará la fecha 19 con seis equipos clasificados a cuadrangulares y solo dos cupos disponibles que ahora mismo le pertenecen a Millonarios y Once Caldas.

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Esta es la situación actual del FPC, faltando los diez partidos de la última fecha:

Clasificados a cuadrangulares

Atlético Nacional

América de Cali

Deportivo Cali

Atlético Bucaramanga

Independiente Santa Fe

Independiente Medellín

Con opciones de clasificar

Millonarios

Once Caldas

Deportes Tolima

Águilas Doradas

Cúcuta Deportivo

Eliminados

Llaneros

Internacional de Bogotá

Junior de Barranquilla

Boyacá Chicó

Alianza FC

Deportivo Pereira

Deportivo Pasto

Jaguares de Córdoba

Fortaleza FC

Millonarios y Once Caldas son los que dependen de sí mismos para clasificar a los cuadrangulares. En caso que ambos salgan victoriosos en la última fecha, sentenciarán la eliminación de Tolima, Águilas Doradas y Cúcuta.

El cuadro embajador recibe en el Estadio El Campín a Alianza FC, mientras que Once Caldas tiene la dura tarea de ir al Atanasio Girardot para enfrentar a Atlético Nacional.

Tolima, por su parte, será visitante frente al Deportivo Cali, Cúcuta Deportivo recibe a Jaguares en el General Santander y Águilas Doradas enfrentará a Independiente Medellín en el Estadio Cincuentenario.

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Por lo menos seis partidos de la fecha 19 se jugarán en simultánea. Además de los dos cupos disponibles para clasificar, también está en juego el puesto como cabeza de serie y, en ese mismo sentido, el ‘punto invisible’ para los cuadrangulares.

América está segundo en la tabla de posiciones con 36 puntos y enfrentará a Deportivo Pereira en condición de visitante. La única amenaza del conjunto escarlata es su histórico rival, el Deportivo Cali, que marcha tercero con 34 unidades.

Franco Fagúndez, delantero de Santa Fe, pone el balón sobre la línea del tiro de esquina. Foto: Cristian Bayona

Dimayor está pendiente de entregar la programación oficial de partidos para la última jornada del campeonato. Lo más seguro es que se dispute el sábado 14 de noviembre en horas de la tarde, garantizando el juego limpio para todos los clubes implicados en la definición.

Win Sports transmitirá los compromisos más importantes a través de sus dos señales habituales, mientras que los demás juegos se podrán ver a través de internet o en los canales definidos por cada cableoperador.

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