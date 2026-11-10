Lista de clasificados y eliminados: así quedó la Liga BetPlay de cara a la última fecha

La Liga BetPlay 2026-II está a punto de entrar en su fase definitiva. Este fin de semana se disputará la fecha 19 con seis equipos clasificados a cuadrangulares y solo dos cupos disponibles que ahora mismo le pertenecen a Millonarios y Once Caldas.
Esta es la situación actual del FPC, faltando los diez partidos de la última fecha:
Clasificados a cuadrangulares
- Atlético Nacional
- América de Cali
- Deportivo Cali
- Atlético Bucaramanga
- Independiente Santa Fe
- Independiente Medellín
Con opciones de clasificar
- Millonarios
- Once Caldas
- Deportes Tolima
- Águilas Doradas
- Cúcuta Deportivo
Eliminados
- Llaneros
- Internacional de Bogotá
- Junior de Barranquilla
- Boyacá Chicó
- Alianza FC
- Deportivo Pereira
- Deportivo Pasto
- Jaguares de Córdoba
- Fortaleza FC
Millonarios y Once Caldas son los que dependen de sí mismos para clasificar a los cuadrangulares. En caso que ambos salgan victoriosos en la última fecha, sentenciarán la eliminación de Tolima, Águilas Doradas y Cúcuta.
El cuadro embajador recibe en el Estadio El Campín a Alianza FC, mientras que Once Caldas tiene la dura tarea de ir al Atanasio Girardot para enfrentar a Atlético Nacional.
Tolima, por su parte, será visitante frente al Deportivo Cali, Cúcuta Deportivo recibe a Jaguares en el General Santander y Águilas Doradas enfrentará a Independiente Medellín en el Estadio Cincuentenario.
Por lo menos seis partidos de la fecha 19 se jugarán en simultánea. Además de los dos cupos disponibles para clasificar, también está en juego el puesto como cabeza de serie y, en ese mismo sentido, el ‘punto invisible’ para los cuadrangulares.
América está segundo en la tabla de posiciones con 36 puntos y enfrentará a Deportivo Pereira en condición de visitante. La única amenaza del conjunto escarlata es su histórico rival, el Deportivo Cali, que marcha tercero con 34 unidades.
Dimayor está pendiente de entregar la programación oficial de partidos para la última jornada del campeonato. Lo más seguro es que se dispute el sábado 14 de noviembre en horas de la tarde, garantizando el juego limpio para todos los clubes implicados en la definición.
Win Sports transmitirá los compromisos más importantes a través de sus dos señales habituales, mientras que los demás juegos se podrán ver a través de internet o en los canales definidos por cada cableoperador.
Así se jugará la fecha 19 de la Liga BetPlay
- Deportivo Pereira vs. América de Cali - Estadio Hernán Ramires Villegas (Pereira)
- Deportivo Pasto vs. Junior de Barranquilla - Estadio Libertad (Pasto)
- Deportivo Cali vs. Deportes Tolima - Estadio de Palmaseca (Palmira)
- Atlético Bucaramanga vs. Fortaleza FC - Estadio Américo Montanini (Bucaramanga)
- Llaneros FC vs. Boyacá Chicó - Estadio Bello Horizonte (Villavicencio)
- Cúcuta Deportivo vs. Jaguares - Estadio General Santander (Cúcuta)
- Millonarios vs. Alianza FC - Estadio El Campín (Bogotá)
- Internacional de Bogotá vs. Santa Fe - Estadio de Techo (Bogotá)
- Águilas Doradas vs. Independiente Medellín - Estadio Cincuentenario (Medellín)
- Atlético Nacional vs. Once Caldas - Estadio Atanasio Girardot (Medellín)