Lista de equipos clasificados a cuadrangulares de la Liga BetPlay: solo quedan tres cupos

Atlético Nacional, América de Cali, Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga e Independiente Medellín son los equipos que ya tienen su lugar asegurado en los cuadrangulares de la Liga BetPlay. En este momento solo quedan tres cupos disponibles que se podrían definir en el transcurso del fin de semana.

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El último en sumarse a la lista fue el Medellín, que venció a Fortaleza en el Estadio Metropolitano de Bogotá y empieza a recuperar confianza bajo las órdenes de Amaranto Perea.

La clasificación del ‘Poderoso’ llegó a estar en duda tras una racha de varios resultados negativos; sin embargo, el regreso de Jackson Martínez fue fundamental para encadenar dos triunfos consecutivos y meterse en la ‘fiesta de fin de año’.

Independiente Medellín escaló a la quinta posición de la tabla con 29 puntos, desplazando a Santa Fe y confirmando su tiquete a los cuadrangulares de este semestre.

Amaranto Perea por fin puede respirar tranquilo, aunque cruza los dedos para tener a Juan Fernando Quintero y Agustín Martegani de cara a la siguiente fase del campeonato.

“Era necesario. Creo que hoy es una doble alegría por el resultado de tres goles, pero también creo que hace once fechas no sacábamos el arco en cero”, dijo en rueda de prensa. “El equipo hoy jugó un poco más corto, supimos sufrir los primeros minutos y era necesario ganar en condición de visitante nuevamente”, expresó.

Amaranto considera que el regreso de Leider Berrío tras una larga lesión y el aporte de Jackson Martínez les da “un salto de calidad” para enfrentar la parte definitiva del semestre. “Cuando ganas este tipo de partidos con la necesidad que tenemos, eso te da mucha energía. Esperemos que este equipo ya haya salido de esas dudas y que podamos ser un poco más regulares”, expresó.

“Nos vamos a Medellín con mucha alegría y por la gente que nos acompañó, hizo el esfuerzo de venir, a ellos se lo queremos dedicar”, agregó.

Amaranto Perea, DT de Independiente Medellín Foto: Cristian Bayona

Tres cupos para seis equipos

Tras la clasificación del DIM, solo quedan tres cupos disponibles en la tabla de la Liga BetPlay. Ahora mismo esos tiquetes pertenecen a Santa Fe, Millonarios y Águilas Doradas; sin embargo, Once Caldas, Cúcuta y Deportes Tolima todavía tienen opciones matemáticas de entrar.

Santa Fe podría ser el próximo en clasificarse si le gana a la nómina Sub-20 del Deportivo Pasto, pero Millonarios y Águilas tienen duelos complicados ante rivales directos.

Estos son los partidos claves del fin de semana: