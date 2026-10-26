Lista de ganadores y posiciones finales del Balón de Oro 2026: así quedó cada categoría

Este lunes, 26 de octubre, fue el día marcado por la organización del Balón de Oro para realizar la ceremonia de premiación a los mejores jugadores y entrenadores de la temporada.

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La lista de nominados se conoció hace casi dos meses; sin embargo, todavía faltaba contabilizar los votos de 100 periodistas procedentes de todo el mundo y hacer la respectiva entrega del prestigioso galardón.

France Football, revista encargada del Balón de Oro, trasladó la ceremonia a Londres (Inglaterra). En los últimos años se venía haciendo en el Teatro del Chatelet de París, pero esta edición fue en el London Palladium de la capital inglesa.

En total fueron 10 categorías principales que se votaron:

Balón de Oro Masculino

Balón de Oro Femenino

Joven Talento masculino del año

Joven Talento femenino del año

Arquero del año

Arquera del año

Técnico masculino del año

Técnico femenino del año

Club masculino del año

Club femenino del año

Posiciones finales del Balón de Oro Masculino

12. Pau Cubarsí (ESP/FC Barcelona)

13. Achraf Hakimi (MAR/París Saint-Germain)

14. Vitinha (POR/París Saint-Germain)

15. Declan Rice (ENG/Arsenal)

16. Ferran Torres (ESP/París Saint-Germain)

17. Vinícius Jr. (BRA/Real Madrid)

18. Marc Cucurella (ESP/Real Madrid)

19. João Neves (POR/París Saint-Germain)

20. Willian Pacho (ECU/París Saint-Germain)

21. Gabriel Magalhães (BRA/Arsenal)

22. Lautaro Martínez (ARG/Inter de Milán)

23. Nuno Mendes (POR/París Saint-Germain)

24. Luis Díaz (COL/Bayern Múnich)

25. Marquinhos (BRA/París Saint-Germain)

26. Dayot Upamecano (FRA/Bayern Múnich)

27. Bruno Fernandes (POR/Manchester United)

28. Julián Quiñones (MEX/Al-Qadsiah)

29. Sadio Mané (SEN/Al-Nassr)

29. William Saliba (FRA/Arsenal)

Posiciones finales del Balón de Oro Femenino

Top-10: Pendiente

11. Yui Hasegawa (JAP/Manchester City)

12. Klara Bühl (ALE/Bayern Múnich)

13. Mariona Caldentey (ESP/Arsenal)

14. Wendie Renard (FRA/OL Lyonnes)

15. Cata Coll (ESP/FC Barcelona)

16. Mapi León (ESP/London City Lionesses)

17. Esme Brugts (NED/FC Barcelona)

18. Barbra Banda (ZAM/Orlando Pride)

19. Tessa Wullaert (BEL/Como 1907)

20. Selma Bacha (FRA/OL Lyonnes)

21. Scarlett Camberos (MEX/Club América)

22. Manaka Matsukubo (JAP/North Carolina Courage)

23. Momoko Tanikawa (JAP/Bayern Múnich)

24. Kerstin Casparij (NED/Manchester City)

25. Caroline Weir (ESC/OL Lyonnes)

26. Alex Greenwood (ENG/Manchester City)

27. Rose Lavelle (USA/Gotham FC)

28. Lorena (BRA/Kansas City Current)

28. Melvine Malard (FRA/Chelsea

28. Vivianne Miedema (NED/Manchester City)