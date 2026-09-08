Lista oficial de nominados al Balón de Oro 2026: así quedaron cada una de las categorías

Este martes, 8 de septiembre, se conoció la lista de nominados a las 13 categorías principales del Balón de Oro 2026. En esta edición habrá cambios sustanciales, empezando por el sitio elegido para la gala de premiación.

Inicia la Champions League: lista de partidos y canal de TV para ver en vivo la primera fecha

A diferencia de lo que venía sucediendo en los últimos años, el magno evento será en el London Palladium de Londres (Inglaterra) y no en el Teatro del Chatelet como se había vuelto costumbre desde 2019.

De las 13 categorías que entrega el Balón de Oro, solo 10 requieren de una lista de nominados. El premio al Máximo Goleador del Año, la Máxima Goleadora del Año y el Premio Sócrates se conocerán exclusivamente durante la gala programada para el 26 de octubre.

“Una vez anunciados los nominados, un jurado internacional de periodistas especializados emitirá sus votos. El panel está compuesto por un representante de cada uno de los 100 primeros países de la Clasificación Mundial Masculina de la FIFA y de los 50 primeros de la Clasificación Mundial Femenina”, explicó la organización.

Ousmane Dembelé recibiendo el Balón de Oro en 2025 Foto: UEFA via Getty Images

Lista de nominados al Balón de Oro 2026

Mejor club femenino del año

FC Barcelona (España)

Bayern Múnich (Alemania)

Club América (México)

Manchester City (Inglaterra)

OL Lyonnes (Francia)

Mejor club del año

Arsenal (Inglaterra)

Bayern Múnich (Alemania)

Bodo/Glimt (Noruega)

Flamengo (Brasil)

París Saint-Germain (Francia)

Mejor entrenador del año (femenino)

Jonatan Giráldez (OL Lyonnes)

Andrée Jeglertz (Manchester City)

Nils Nielsen (Selección de Japón)

Pere Romeu (FC Barcelona)

Elena Sadiku (Celtic FC/BK Hacken)

Mejor entrenador del año

Mikel Arteta (Arsenal)

Luis de la Fuente (Selección de España)

Unai Emery (Aston Villa)

Vincent Kompany (Bayern Múnich)

Luis Enrique (París Saint-Germain)

Mejor arquera del año

Ann-Katrin Berger (Alemania/Gotham FC)

Cata Coll (España/FC Barcelona)

Hannah Hampton (Inglaterra/Chelsea FC)

Lorena (Brasil/KC Current)

Ayaka Yamashita (Japón/Manchester City)

La tabla del Mundial Femenino Sub-20: estreno por lo alto de Colombia, que subió en el grupo E

Mejor arquero del año

Yassine Bounou (Marruecos/Al-Hilal)

Thibaut Courtois (Bélgica/Real Madrid)

Joan García (España/Barcelona)

Gregor Kobel (Suiza/Borussia Dortmund)

Emiliano Martínez (Argentina/Chelsea)

Édouard Mendy (Senegal/Al-Ahli)

David Raya (España/Arsenal)

Matvey Safonov (Rusia/París Saint-Germain)

Unai Simón (España/Athletic Club)

Vozinha (Cabo Verde/Colo-Colo)

Mejor jugadora joven del año

Veerle Burman (Países Bajos/Chelsea FC)

Vicky López (España/FC Barcelona)

Felicia Schröder (Suecia/Real Madrid)

Clara Serrajordi (España/FC Barcelona)

Lily Yohannes (Estados Unidos/OL Lyonnes)

Mejor jugador joven del año

Ayyoub Bouaddi (Marruecos/Manchester City)

Kerim Alajbegović (Bosnia-Herzegovina/Juventus)

Yan Diomandé (Costa de Marfil/Real Madrid)

Pau Cubarsí (España/FC Barcelona)

Lennart Karl (Alemania/Bayern Múnich)

Eli Junior Kroupi (Francia/Bournemouth)

Lamine Yamal (España/FC Barcelona)

Ibrahim Maza (Argelia/Bayer Leverkusen)

Johan Manzambi (Suiza/Aston Villa)

Warren Zaïre-Emery (Francia/París Saint-Germain)

Balón de Oro 2026 (femenino)

Pendiente

Balón de Oro 2026 (masculino)

Pendiente