Lluvia de jonrones en Nueva York: así fue el inicio de la serie entre Mets y Padres

New York Mets y San Diego Padres iniciaron su respectiva serie en el Citi Field de la ciudad de Nueva York. Ambos equipos son segundos en su respectiva división y, de igual forma, están clasificando a la postemporada.

Pero en el caso de los locales no podían confiarse, puesto que su promedio es de .513, por lo que muy de cerca están equipos como Cincinnati Reds con .500, Arizona Diamondbacks con .503 y San Francisco Giants con .500.

Con esos equipos tan cerca, los Metropolitanos no dudaron y en la primera entrada arrancaron con todo. Primero, con la casa llena, Brandon Nimmo conectó un sencillo que permitió a Francisco Lindor anotar. Después, Jeff McNeil, con un doble, le dio tiempo a Pete Alonso y Nimmo para cruzar el plato y poner el marcador 3 a 0.

That hit by Jeff McNeil is the definition of clutch. Mets were one out away from settling for just one run. Enormous.



pic.twitter.com/VZDN3WflzB

Finalmente, la parte baja de la primera entrada cerró con un jonrón de Brett Baty, con el que McNeil también llegó a home, y se cerró el 5 a 0 parcial para Mets.

Los Padres no podían darse el lujo de perder, teniendo en cuenta que Los Ángeles Dodgers recientemente perdieron su partido frente a Philadelphia Phillies y esta era la oportunidad perfecta para recortar su diferencia con el líder de la división. Por eso, en la parte alta de la segunda entrada lograron descontar gracias a un cuadrangular de Jackson Merrill que puso el 5 a 1 en el marcador.

Pero los locales estaban en una noche inspirada y volvieron a ampliar su ventaja en la parte baja de esa misma entrada gracias a un jonrón de Francisco Lindor. De igual forma, Pete Alonso realizó un cuadrangular que puso el 7 a 1 parcial.

Pete Alonso joins the slugfest in Queens 😳 pic.twitter.com/IRmpwSvJ86

Los de San Diego sabían lo que se estaban jugando y, por eso, apenas inició la tercera entrada, Jake Cronenworth conectó un jonrón para recortar la diferencia.

La lluvia de cuadrangulares continuó en la parte baja de la cuarta entrada, de la mano del bate de Cedric Mullins, con el cual se puso el marcador 8 a 2 a favor de los de Nueva York.

De ahí en adelante, el partido se tranquilizó un poco, hasta que en la parte alta de la octava entrada Freddy Fermín conectó otro cuadrangular y acercó a los Padres a cinco carreras en el marcador.

Freddy Fermín envió esa pelota al más allá. 🚀 pic.twitter.com/S8l0Es2Fjk

Finalmente, el marcador fue 8 a 3 a favor de New York Mets. La victoria se da en medio de un momento clave para la postemporada del equipo neoyorquino.