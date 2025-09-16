Suscribirse

Deportes

Lluvia de jonrones en Nueva York: así fue el inicio de la serie entre Mets y Padres

Ambos equipos se juegan su pase a la postemporada.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

17 de septiembre de 2025, 2:38 a. m.
NEW YORK, NEW YORK - AUGUST 25: The New York Mets celebrate after winning against the Philadelphia Phillies at Citi Field on August 25, 2025 in New York City. (Photo by Kent J. Edwards/Getty Images)
New York Mets continúa con su ofensiva de lujo. | Foto: Getty Images

New York Mets y San Diego Padres iniciaron su respectiva serie en el Citi Field de la ciudad de Nueva York. Ambos equipos son segundos en su respectiva división y, de igual forma, están clasificando a la postemporada.

Pero en el caso de los locales no podían confiarse, puesto que su promedio es de .513, por lo que muy de cerca están equipos como Cincinnati Reds con .500, Arizona Diamondbacks con .503 y San Francisco Giants con .500.

Con esos equipos tan cerca, los Metropolitanos no dudaron y en la primera entrada arrancaron con todo. Primero, con la casa llena, Brandon Nimmo conectó un sencillo que permitió a Francisco Lindor anotar. Después, Jeff McNeil, con un doble, le dio tiempo a Pete Alonso y Nimmo para cruzar el plato y poner el marcador 3 a 0.

Finalmente, la parte baja de la primera entrada cerró con un jonrón de Brett Baty, con el que McNeil también llegó a home, y se cerró el 5 a 0 parcial para Mets.

Los Padres no podían darse el lujo de perder, teniendo en cuenta que Los Ángeles Dodgers recientemente perdieron su partido frente a Philadelphia Phillies y esta era la oportunidad perfecta para recortar su diferencia con el líder de la división. Por eso, en la parte alta de la segunda entrada lograron descontar gracias a un cuadrangular de Jackson Merrill que puso el 5 a 1 en el marcador.

Contexto: MLB al límite: estos son los tres equipos que podrían definir su título antes de tiempo

Pero los locales estaban en una noche inspirada y volvieron a ampliar su ventaja en la parte baja de esa misma entrada gracias a un jonrón de Francisco Lindor. De igual forma, Pete Alonso realizó un cuadrangular que puso el 7 a 1 parcial.

Los de San Diego sabían lo que se estaban jugando y, por eso, apenas inició la tercera entrada, Jake Cronenworth conectó un jonrón para recortar la diferencia.

La lluvia de cuadrangulares continuó en la parte baja de la cuarta entrada, de la mano del bate de Cedric Mullins, con el cual se puso el marcador 8 a 2 a favor de los de Nueva York.

De ahí en adelante, el partido se tranquilizó un poco, hasta que en la parte alta de la octava entrada Freddy Fermín conectó otro cuadrangular y acercó a los Padres a cinco carreras en el marcador.

Finalmente, el marcador fue 8 a 3 a favor de New York Mets. La victoria se da en medio de un momento clave para la postemporada del equipo neoyorquino.

El siguiente partido de la serie será mañana miércoles 17 de septiembre, nuevamente en el Citi Field.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Xabi Alonso mandó ácido dardo tras borrar a Vinícius de la titular del Real Madrid: “Nadie”

2. Fuerte accidente en el Desafío Siglo XXI: Juan, integrante de Omega, sufrió preocupante lesión

3. “Sinceramente me pareció asqueroso”: Vicky Dávila por polémica declaración de Gustavo Petro sobre las mujeres

4. Envigado eliminó a Millonarios y se clasificó a cuartos de final de la Copa BetPlay: tremendo ‘mazazo’

5. Fotos: proyectan imágenes de Donald Trump y Jeffrey Epstein en el Castillo de Windsor

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MLBLas Grandes LigasGrandes Ligas de BéisbolNueva York

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.