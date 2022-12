Lo Celso olvida la pena de no estar en Qatar 2022 con Argentina; se volvió papá y mostró sus “lágrimas de emoción”

Vivir un Mundial por televisión pese a tener la clasificación asegurada y ser uno de los jugadores determinantes, es lo que vive hoy Giovani Lo Celso.

El jugador sufrió desprendimiento del bíceps femoral de la pierna derecha jugando para su equipo, el Villarreal de España, y se quedó sin la posibilidad de ir a la Copa del Mundo.

Lo Celso fue operado y Lionel Scaloni no pudo convocarlo para la Copa del Mundo siendo indispensable para el mediocampo de la albiceleste.

“La verdad que fueron días muy duros y tristes para mí. Como sabrán, la lesión me tendrá apartado un tiempo de las canchas. Cualquier niño sueña con estar en el torneo más lindo del mundo. Intenté por todos los medios posibles, pero no hubo forma. Desearle lo mejor al grupo que le toca ir, que no dudo que representará al país de la mejor manera. Estaré apoyando como un argentino más desde donde sea. Gracias por todos los mensajes de apoyo y cariños recibidos durante estos días”, escribió en redes sociales y sus compañeros de equipo comentaron animándolo a seguir adelante y recordándole lo importante que es para el onceno argentino.

“Sin vos nada es igual amigo, ni afuera ni adentro de la cancha. Te amo mi hermano te voy a extrañar, pero todavía nos quedan muchas paredes más por tirar, te esperamos”, escribió Rodrigo De Paul.

La oportunidad que perdió de estar en Qatar, la aprovecha hoy en un partido más importante: el nacimiento de su hija con su pareja Magui Alcacer.

“A veces las lagrimas son de tristeza y otras veces de emoción. Todo esto en muy poco tiempo. Bienvenida Hija. Gracias mami por tanto esfuerzo y amor. 27-11-22″, escribió refiriéndose al nacimiento de su hija, justo el día en que Argentina clasificó a octavos venciendo 2 a 0 a Polonia.

Así va el Mundial

Los grupos A, B, C y D llegaron a su fin y ya hay ocho clasificados: Países Bajos, Senegal, Inglaterra, Estados Unidos, Argentina, Polonia, Francia y Australia. Aquí puedes ver los recorridos que deberá realizar cada uno de ellos para llegar a la final, que tendrá lugar el 18 de diciembre en el Estadio Lusail.

Brasil y Portugal también tienen ya el pase asegurado, pero deberán esperar hasta su tercer y último partido de la fase de grupos para determinar a quién enfrentarán en la próxima fase de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™.

Octavos de final

Partido 49: Países Bajos-Estados Unidos

Partido 50: Argentina - Australia

Partido 51: Inglaterra-Senegal

Partido 52: Francia - Polonia

Partido 53: Primero del Grupo E - Segundo del Grupo F

Partido 54: Primero del Grupo G - Segundo del Grupo H

Partido 55: Primero del Grupo F - Segundo del Grupo E

Partido 56: Primero del Grupo H - Segundo del Grupo G

Programación final de la primera fase

Jueves 1 diciembre:

10:00 a. m.: Croacia - Bélgica (Grupo F).

10:00 a. m.: Canadá - Marruecos (Grupo F).

2:00 p. m.: Japón - España (Grupo E).

2:00 p. m.: Costa Rica - Alemania (Grupo E)

- Viernes 2 diciembre:

10:00 a. m. Ghana - Uruguay (Grupo H).

10:00 a. m.: Corea del Sur - Portugal (Grupo H).

2:00 p. m.: Serbia - Suiza (Grupo G).

2:00 p. m.: Camerún - Brasil (Grupo G).